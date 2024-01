Israelul afirmă că a descoperit un „vast tunel al Hamas” sub Khan Younis, în care ar fi fost ținuți ostatici israelieni

Armata israeliană (IDF) afirmă, într-o declarație pe Telegram, că a descoperit ceea ce a descris ca fiind un „vast tunel Hamas folosit de organizația teroristă pentru a ține ostatici sub orașul Khan Younis”, transmite The Guardian.

“În ultima zi, IDF a descoperit un vast tunel subteran săpat de organizația teroristă Hamas sub orașul Khan Yunis. Tunelul era conectat la o rețea extinsă de tuneluri subterane sub o zonă civilă din oraș. Se estimează că milioane de shekeli au fost investite în excavarea tunelului și în echiparea acestuia cu sisteme de ventilație a aerului, alimentare electrică și instalații sanitare. După investigarea tunelului, se poate confirma că ostaticii israelieni au fost în interiorul acestuia”, a precizat IDF.

Potrivit armatei israeliene, în timpul luptelor subterane, au fost localizate peste 300 de puțuri de tunel, unele dintre ele ducând la “tuneluri importante, puțuri tactice și zone subterane care sunt folosite ca depozite de arme și zone de luptă”.

“Până în prezent, peste o sută de tuneluri au fost dezmembrate și dezafectate, iar în unele tuneluri au fost eliminați și teroriștii”, a adăugat IDF.

De asemenea, armata a publicat imagini video care, potrivit acesteia, arată tunelurile de sub Khan Younis.

