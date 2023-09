Iohannis de Ziua Pompierilor: Tragedia de la Crevedia a reprezentat o încercare teribilă pentru pompierii noştri / Solicit autorităţilor statului să nu aibă niciun fel de toleranţă faţă de cei care încalcă legile ţării

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Pompierilor din România. prezentat de către consilierul prezidențial Ion Oprişor, în cadrul ceremoniei de omagiere a eroilor pompieri organizată la Bucureşti, în care arată că tragedia de la Crevedia a reprezentat o încercare teribilă pentru pompieri. Preşedintele solicită autorităţilor statului să nu aibă niciun fel de toleranţă faţă de cei care încalcă legile şi anunţă că în semn de apreciere pentru curajul, devotamentul şi spiritul de sacrificiu dovedite în îndeplinirea misiunilor de apărare a vieţii, a bunurilor şi a mediului împotriva dezastrelor şi a incendiilor, precum şi în implementarea măsurilor de protecţie civilă, a decorat drapelele de luptă ale Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă ale judeţelor Bihor, Braşov, Mureş şi Suceava şi a conferit decoraţii naţionale unor cadre militare din unităţile subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, relatează News.ro.

”Celebrăm astăzi Ziua Pompierilor din România şi aducem un omagiu pompierilor care au plătit tributul suprem în nobilele lor eforturi de a salva vieţile celor aflaţi în situaţii de urgenţă. Pompierii din România îşi desfăşoară activitatea într-un mediu complex şi periculos, expunându-se în mod constant pericolelor pentru a proteja vieţile şi bunurile cetăţenilor”, scrie preşedintele în mesaj.

Şeful statului arată că ”războiul din Ucraina, condiţiile meteorologice extreme şi alte provocări recente, precum pandemia de COVID-19, au îngreunat capacitatea statelor membre ale Uniunii Europene de a se ajuta reciproc”.

”În astfel de cazuri, prin rezerva rescEU, Uniunea oferă un nivel suplimentar de protecţie şi asigură un răspuns mai rapid şi mai cuprinzător. Prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, România rămâne unul dintre actorii importanţi la nivel european în dezvoltarea capacităţilor de intervenţie rescEU, fiind primul stat care a dezvoltat o rezervă europeană de echipamente medicale ca răspuns la consecinţele pandemiei”, afirmă Klaus Iohannis.

Preşedintele mai afirmă că ”Ziua Pompierilor ne oferă prilejul să ne exprimăm recunoştinţa şi respectul faţă de aceşti eroi discreţi, care rămân vigilenţi în serviciul nostru, indiferent de circumstanţe. Ei sunt primii care răspund la apelurile de ajutor, intervenind în situaţii dificile şi periculoase”.

”Fie că se confruntă cu flăcările unui incendiu devastator, fie că acţionează în mijlocul unei furtuni dezlănţuite sau intervin în cazul unui accident grav, aceşti salvatori curajoşi acţionează fără ezitare, punând pe primul loc siguranţa noastră. Demonstrează un curaj autentic, alimentat de dorinţa sinceră de a ajuta şi de a proteja. Tragedia de la Crevedia a reprezentat o încercare teribilă pentru pompierii noştri, iar gândurile noastre se îndreaptă astăzi şi către cei răniţi în acele explozii devastatoare. Asemenea evenimente dramatice ne reamintesc cât de importantă este pregătirea noastră, a comunităţilor şi a societăţii în general pentru a preveni şi a gestiona eficient situaţiile de criză”, subliniază Iohannis.

”În acelaşi timp, solicit autorităţilor statului să nu aibă niciun fel de toleranţă faţă de cei care încalcă legile ţării. Colaborarea eficientă dintre instituţii guvernamentale, societate civilă şi cetăţeni în ceea ce priveşte pregătirea pentru situaţiile de urgenţă trebuie să devină regula, şi nu excepţia. De aceea, susţin cu fermitate continuarea proiectelor şi a campaniilor publice care informează şi pregătesc populaţia pentru a face faţă unor astfel de situaţii”, arată preşedintele.

Klaus Iohannis le transmite pompierilor că au avut şi în acest an o activitate eficientă la graniţa cu Republica Moldova şi Ucraina, unde au contribuit la gestionarea afluxului de persoane care intră pe teritoriul României.

”Totodată, v-aţi distins prin răspunsul prompt şi rezultatele remarcabile în intervenţiile dificile pe care le-aţi avut în misiunile din Turcia, din insula Corsica, precum şi în vara acestui an în Grecia. Valoarea şi calitatea umană a pompierilor români au fost reconfirmate şi de echipa României care a devenit campioană mondială la acordarea de prim-ajutor avansat în traumă în cadrul competiţiei multinaţionale organizate de World Rescue Organisation. În semn de apreciere pentru curajul, devotamentul şi spiritul de sacrificiu dovedite în îndeplinirea misiunilor de apărare a vieţii, a bunurilor şi a mediului împotriva dezastrelor şi a incendiilor, precum şi în implementarea măsurilor de protecţie civilă, am decorat drapelele de luptă ale Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă ale judeţelor Bihor, Braşov, Mureş şi Suceava şi am conferit decoraţii naţionale unor cadre militare din unităţile subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă”, spune Klaus Iohannis.