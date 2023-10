Institutul Autism Voice și „Loc de adevăr”, proiectele câștigătoare în România ale „Premiului cetățeanului european 2023”, acordat de Parlamentul European

Două proiecte din România, alături de alte 36 de proiecte din 25 de țări UE au primit „Premiul cetățeanului european” pentru 2023: „Institutul Autism Voice” al organizației „Autism Voice” și „Loc de Adevăr” al asociațiilor „Zi de BINE” și „Victimele Infractiunilor Sexuale” (VIS).

Premiul reprezintă o recunoaștere a inițiativelor care contribuie la cooperarea europeană și la promovarea valorilor comune. Anul acesta au fost depuse 216 candidaturi care abordează o varietate de subiecte, cum ar fi construirea unui parc de sculpturi despre drepturile omului într-un spațiu școlar, editarea unei culegeri cu cântece din UE sau o inițiativă de solidaritate lansată de un grup de voluntari, care îi ajută pe concetățenii lor afectați de inundații devastatoare și multe altele. Lista celor 38 de proiecte din 25 de țări membre ale UE poat fi văzută aici.

Decernat în fiecare an de Parlamentul European, premiul se acordă proiectelor derulate de persoane sau organizații care încurajează înțelegerea reciprocă și integrarea mai strânsă între cetățenii UE, cooperarea transfrontalieră și valorile și drepturile fundamentale ale UE.

„Institutul Autism Voice” aduce in România programe inovatoare de recuperare inclusiv pentru adolescenți si adulți diagonsticați cu autism iar „Loc de Adevăr” este un proiect care include primul centru integrat pentru victimele abuzurilor asupra copiilor din România.

Anca Dumitrescu, Autism Voice: „Premiul este foarte important, este o validare a activității de 15 ani a asociației și a echipei. Când am înființat organizația, acum mai bine de 15 ani, erau foarte puțini copii diagnosticați cu autism, diagnosticul fiind esențial dacă vrem să vorbim despre șansa la o viață normală. Acum 15 ani modele nu existau în acest domeniu, am urmat cursurile Universității Nord-Texas, pentru a învăța terapia specifică, singura recunoscută la nivel mondial că ar da rezultate și am dezvoltat progranele pe principiile acestei terapii. Dorim să oferim un model la nivel național, resursele noastre sunt limitate dar sperăm ca modelul să fie preluat.”

Melania Medeleanu, Asociația Zi de Bine: „În 2022 datele arată că au existat 15.000 de cazuri pentru infracțiuni sexuale cu victime minore, am înțeles că unii se plâng că mesajul este supărător: „cum să le explicăm copiilor”? Supărător este că aceste lucruri se întâmplă, și tocmai că ar trebui să vorbim despre asta. Faptele spun că în 2021 când am început proiectul camerelor de audiere pentru minori exista una singură in București”. Melania Medeleanu spune că după ce a început proiectul au primit mai multe solicitări din țară și au realizat șapte astfel de camere, apoi Ministerul Public le-a transmis că pe restul le va construi această instituție, preluând modelul, iar doi ani mai târziu, au fost înființate câteva zeci astfel de camere de audiere pentru minori în întreaga țară.

Alina Pătrăhău, Președintă – Asociația Dăruiește Aripi: „În procesul de jurizare am ajuns mai aproape de acești oameni și de echipele lor, ceea ce m-a impresionat a fost că s-au gândit să creeze un model de bună practică pe care să-l promoveze și dă creeze o schimbare la nivel național. Această viziune și această luminiță de la capătul tunelului este că își doresc să facă o schimbare la nivel național. Am încredere că veți da aripi mai multor oameni de acum înainte

Gabriel Brezoiu, Group of the European Youth for Change: „Când am evaluat proiectele am avut în vedere și timpurile în care ne aflăm, suntem și înaintea alegerilor europene. M-am gândit ce i-ar inspira pe cetățeni pentru a face o alegere bună anul viitor. Crize peste crize, euroscepticism, tinerii nu stiu exact în ce direcție să meargă, dezinformările se finanțează cu sume mari din afara Uniunii Europene. ONG-urile câștigătoare astăzi au făcut treaba statului iar instituțiile statului ar trebui să sprijine astfel de inițiative, haideți să-i ajutăm să treacă la nivelul următor.”

Siegfried Mureșan, europarlamentar, PPE: „Apărarea valorilor europene este mai importantă ca oricând. Anul acesta decizia a fost dificilă, elementul principal: ambele proiecte identifică și răspund unei nevoi din societate: Autism voice răspunde unei nevoi din sistemul medical; dincolo de ajutorul oferit, e important să transmitem mesajul că orice problemă de sănătate mintală trebuie disgnosticată și tratată, de aceea incluziunea e extrem de importantă și aici. Proiectul „Loc de adevăr” răspunde unei nevoi din sistemul judiciar. Mă bucur că Ministerul Public a realizat importanța acestui proiect, inteleg ca își propune să il susțină și să multiplice modelul în mai multe astfel de spații”

Ramona Strugariu, europarlamentar, Renew: „Premiul este foarte important pentru comunitate, inspiră și pe alți oameni din comunitățile lor și din jurul lor, reușesc să fie modele de bune practici. Astfel de proiecte ar trebui să inspire mereu decidenții”.