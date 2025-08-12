G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Instituţiile din subordinea CJ Maramureș, păzite doar în timpul programului / Paza…

gabriel zetea-președinte CJ - maramureș
sursa foto: Facebook

Instituţiile din subordinea CJ Maramureș, păzite doar în timpul programului / Paza „de formă” va fi eliminată, anunță președintele Gabriel Zetea

Articole12 Aug 3 comentarii

Paza unor instituţii de interes public aflate în subordinea Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş va fi redusă, urmând ca serviciul să fie activ doar în timpul programului de lucru, a informat, marţi, preşedintele administraţiei judeţene, Gabriel Zetea.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Pază non-stop la uşi închise? Gata cu risipa! În a doua etapă de eficientizare a bugetului Consiliului Judeţean am analizat şi activitatea Serviciului Judeţean de Pază, care asigură pază 24/24 la DGASPC, aeroport, muzee, instituţii de cultură şi chiar la intrarea în Consiliul Judeţean. Această practică împământenită în ultimii ani trebuie schimbată. 8 ore de program, 24 de ore de pază? Nu mai merge! Nu avem nevoie de pază non-stop într-o instituţie care funcţionează doar 8 ore pe zi. Paza trebuie să existe doar în intervalul în care cetăţenii vin pentru servicii publice şi atât. Nimeni nu ne fură instituţiile noaptea. Nu plătim liniştea inutilă. Plătim eficienţa”, a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, Gabriel Zetea.

Preşedintele CJ a subliniat că plata unui serviciu de pază în afara orelor de muncă este fără sens.

„E momentul să punem capăt cheltuielilor inutile şi să fim responsabili cu fiecare leu din banii publici. Schimbăm sistemul, nu îl păzim de formă!”, a mai spus Gabriel Zetea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Alfred Simonis, după întâlnirea preşedinţilor de CJ cu premierul Bolojan: Am transmis faptul că investiţiile nu pot fi oprite de pe o zi pe alta, toate, aşa cum s-a dorit iniţial

Articole30 Iul • 242 vizualizări
1 comentariu

VIDEO | Un român din Maramureș a preluat un restaurant cu o tradiție de 75 de ani din Spania / Daniel Chereș, proprietar „Michelin BIB Gourmand”: „Avem clienți din toată Spania, dar și străini, inclusiv piloți și echipe celebre care vin la Circuitul GP Motorland”

Articole30 Iul
0 comentarii

VIDEO | Rețeta unui tânăr inginer horticol din Maramureș pentru legume sănătoase / Dacian Tînc: „Azotul oferă o creștere mai voluminoasă a plantei, dar o dezechilibrează. Efectul final este o cantitate mare de nitriți și nitrați în produs”

Articole29 Iul
0 comentarii

3 comentarii

  1. „Paza trebuie să existe doar în intervalul în care cetăţenii vin pentru servicii publice şi atât. Nimeni nu ne fură instituţiile noaptea.” Inteleg ca cetatatenii Maramuresului merg sa fure institutiile intimpul programului. De aceea este nevoie de paza

  2. Nu se poate! Pisdiștii au început să elimine beneficiile hrăpăreților susținători?

  3. ”E momentul” ? Era de multă vreme dar mai bine mai târziu decât niciodată.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.