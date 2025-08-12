Instituţiile din subordinea CJ Maramureș, păzite doar în timpul programului / Paza „de formă” va fi eliminată, anunță președintele Gabriel Zetea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Paza unor instituţii de interes public aflate în subordinea Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş va fi redusă, urmând ca serviciul să fie activ doar în timpul programului de lucru, a informat, marţi, preşedintele administraţiei judeţene, Gabriel Zetea.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Pază non-stop la uşi închise? Gata cu risipa! În a doua etapă de eficientizare a bugetului Consiliului Judeţean am analizat şi activitatea Serviciului Judeţean de Pază, care asigură pază 24/24 la DGASPC, aeroport, muzee, instituţii de cultură şi chiar la intrarea în Consiliul Judeţean. Această practică împământenită în ultimii ani trebuie schimbată. 8 ore de program, 24 de ore de pază? Nu mai merge! Nu avem nevoie de pază non-stop într-o instituţie care funcţionează doar 8 ore pe zi. Paza trebuie să existe doar în intervalul în care cetăţenii vin pentru servicii publice şi atât. Nimeni nu ne fură instituţiile noaptea. Nu plătim liniştea inutilă. Plătim eficienţa”, a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, Gabriel Zetea.

Preşedintele CJ a subliniat că plata unui serviciu de pază în afara orelor de muncă este fără sens.

„E momentul să punem capăt cheltuielilor inutile şi să fim responsabili cu fiecare leu din banii publici. Schimbăm sistemul, nu îl păzim de formă!”, a mai spus Gabriel Zetea.