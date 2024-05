Începe programul „Litoralul pentru toţi”, între 31 mai – 20 iunie, cu tarife de la 35 de lei pe noapte

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunţă lansarea programului social “Litoralul pentru toţi”, care se va desfăşura între 31 mai şi 20 iunie. Turiştii se pot caza în hotelurile de 2, 3 şi 4 stele din staţiunile de pe litoralul românesc, la tarife începând de la 35 de lei pe noapte de persoană. Potrivit FPTR, preţurile sunt cu până la 70% mai mici decât cele din vârf de sezon, transmite News.ro.

”Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunţă lansarea unei noi ediţii a programului social “Litoralul pentru toţi”, desfăşurat între 31 mai şi 20 iunie. Turiştii se pot caza în hotelurile din staţiunile autohtone de la Marea Neagră la tarife începând de la 35 de lei pe noapte de persoană, preţuri ce sunt cu până la 70% mai mici decât cele din vârf de sezon. An de an, hoteluri de 2, 3 şi 4 stele din toate staţiunile de pe litoralul românesc se înscriu în acest program”, anunţă FPTR.

Până acum, peste 65 de unităţi de cazare din toate staţiunile de pe litoralul românesc au aderat la program, oferind aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte. FPTR se aşteaptă ca până la începutul programului, peste 100 de hoteluri să se înscrie, ajungând la aproximativ 10.000 de locuri de cazare pe noapte.

“Continuăm acest program de succes, pe care românii îl aşteaptă în fiecare an. Este perioada în care preţurile pe litoral sunt cu până la 70% mai mici decât în vârf de sezon, iar pentru mulţi turişti reprezintă, poate, singura variantă prin care pot merge în vacanţă la mare câteva zile. Cele mai multe hoteluri vor fi deschise începând cu sfârşitul lunii mai, iar turiştii pot face deja rezervări de sejururi. În fiecare an, programul nostru a demonstrat că poate aduce bucurie şi relaxare pentru mii de familii care doresc să viziteze litoralul românesc. Scopul nostru este să oferim oportunitatea unui concediu accesibil pentru toţi românii, indiferent de buget, într-o perioadă în care preţurile sunt mult mai avantajoase. Şi în această ediţie, am colaborat cu numeroşi parteneri hotelieri pentru a ne asigura că oferim cele mai bune servicii şi condiţii de cazare. Suntem mândri că putem sprijini turismul românesc şi, în acelaşi timp, să aducem satisfacţie şi zâmbete pe feţele turiştilor noştri”, a declarat Dragoş Răducan, preşedintele FPTR.

Conform tarifelor de pe site-urile hotelurilor şi operatorilor de turism, până pe data de 20 iunie, românii pot petrece un sejur la mare la preţuri începând de la 35 de lei pe noapte de persoană, cazare fără mic dejun, la un hotel de 2 stele din staţiunea Eforie Nord. În staţiunea Mamaia, preţurile pornesc de la 100 de lei pe noapte de persoană în camera dublă, ofertă valabilă la un hotel de 3 stele, iar în celelalte staţiuni din sudul litoralului, tarifele încep de la 57 de lei pe noapte de persoană în camera dublă la un hotel de 3 stele. Pentru cei care preferă pachete all-inclusive, acestea sunt disponibile la preţuri ce pornesc de la 200 de lei pe noapte de persoană în camera dublă la o unitate de 3 stele din staţiunea Jupiter.

”Recomandăm turiştilor care vor să profite de aceste oferte speciale pentru a se bucura de soare, mare şi toate frumuseţile pe care litoralul românesc le are de oferit să facă deja rezervări, deoarece locurile sunt limitate şi se epuizează rapid. Rezervările se pot face direct la hotel, dar şi prin intermediul agenţiilor de turism. La fel ca în ediţiile anterioare, pachetele turistice pot fi achitate şi cu vouchere de vacanţă”, arată FPTR.

Programul “Litoralul pentru toţi” se află la ediţia cu numărul 44 şi este singurul program social din România susţinut integral de mediul de afaceri, respectiv de patronatele hoteliere autohtone. Fiind o acţiune de succes, derulată fără întrerupere de 22 de ani, diverse persoaneje nereprezentative au încercat fără succes să-l copieze, pentru a atrage atenţia presei. Detaliile privind hotelurile incluse în programul “Litoralul pentru toţi” vor fi disponibile pe site-FPTR începând cu data de 20 mai 2024.

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), înfiinţată în anul 1992, este singura federaţie reprezentativă legal la nivel de sector de negociere colectivă şi de activitate turism, hoteluri şi restaurante, având în componenţă 3.286 de angajatori (societăţi comerciale afiliate organizaţiilor membre FPTR) care asigură venituri salariale pentru 34% din forţa de muncă angajată în sectorul de activitate şi negociere colectivă turism, hoteluri şi restaurante (59.255 de salariaţi) şi gestionează, într-o proporţie covârşitoare, capital autohton.