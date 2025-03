Încă o înfrângere pentru Manchester City în Premier League – Locul de Liga Campionilor, în pericol

Manchester City a continuat și sâmbătă forma slabă din acest sezon competițional, campioana en-titre a Angliei fiind învinsă, scor 1-0, pe terenul celor de la Nottingham.

Golul victoriei gazdelor a fost marcat în minutul 83 de Hudson-Odoi. Nottingham se găsește pe un meritoriu loc 3 în ierarhie.

City are trei înfrângeri în ultimele cinci etape din Premier League, iar locul patru (cel care duce în Champions League) este în pericol pentru jucătorii lui Guardiola.

După 28 de meciuri jucate în acest sezon de Premier League, Manchester City are 14 victorii, 5 remize și 9 înfrângeri.

„Cetățenii” se găsesc provizoriu pe locul 4, dar pot fi întrecuți după această rundă de mai multe echipe.

Manchester City slip to their 𝗡𝗜𝗡𝗧𝗛 Premier League defeat of the season ❌😩

They’ve now lost more games than in their previous two league campaigns combined 😳 pic.twitter.com/iUgd3J2xJp

— LiveScore (@livescore) March 8, 2025