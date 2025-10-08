G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

În Vâlcea a fost redus programul de vizite în spitale: Peste 300…

Răceală comună. Credit foto: Willgard/Pixabay

În Vâlcea a fost redus programul de vizite în spitale: Peste 300 de persoane diagnosticate cu viroze respiratorii şi pneumonii

Articole8 Oct • 56 vizualizări 0 comentarii

Peste 300 de vâlceni au fost afectaţi în primele zile ale acestei luni de viroze respiratorii şi pneumonii, în cazul a 34 dintre pacienţi fiind nevoie de spitalizare din cauza complicaţiilor, informează Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Reprezentanţii instituţiei au precizat că potrivit raportărilor făcute de medicii de familie din judeţ, în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie au fost înregistrate 248 de cazuri de infecţii acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), dintre care 122 sunt la copii şi 76 de persoane au fost diagnosticate cu pneumonii, dintre care 35 sunt copii.

În aceeaşi perioadă, 16 copii şi 14 adulţi cu pneumonie au necesitat internarea în spital, în timp ce alţi trei copii şi un adult au fost spitalizaţi cu viroze, precizează reprezentanţii DSP Vâlcea.

Pe fondul creşterii numărului de viroze respiratorii, conducerea Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea a anunţat că a luat măsuri pentru a proteja pacienţii internaţi şi a menţine un mediu sigur în această perioadă.

Astfel, programul de vizite a fost redus la două ore pe zi, în intervalul orar 15:00 -17:00, şi nu este permis decât un singur vizitator la pacient, care să nu stea mai mult de zece minute şi obligatoriu să intre în salon numai cu mască şi halat de unică folosinţă.

În secţiile ATI, Neonatologie, Pediatrie şi Boli Infecţioase accesul vizitatorilor este interzis.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.