În Vâlcea a fost redus programul de vizite în spitale: Peste 300 de persoane diagnosticate cu viroze respiratorii şi pneumonii

Peste 300 de vâlceni au fost afectaţi în primele zile ale acestei luni de viroze respiratorii şi pneumonii, în cazul a 34 dintre pacienţi fiind nevoie de spitalizare din cauza complicaţiilor, informează Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea, conform Agerpres.

Reprezentanţii instituţiei au precizat că potrivit raportărilor făcute de medicii de familie din judeţ, în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie au fost înregistrate 248 de cazuri de infecţii acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), dintre care 122 sunt la copii şi 76 de persoane au fost diagnosticate cu pneumonii, dintre care 35 sunt copii.

În aceeaşi perioadă, 16 copii şi 14 adulţi cu pneumonie au necesitat internarea în spital, în timp ce alţi trei copii şi un adult au fost spitalizaţi cu viroze, precizează reprezentanţii DSP Vâlcea.

Pe fondul creşterii numărului de viroze respiratorii, conducerea Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea a anunţat că a luat măsuri pentru a proteja pacienţii internaţi şi a menţine un mediu sigur în această perioadă.

Astfel, programul de vizite a fost redus la două ore pe zi, în intervalul orar 15:00 -17:00, şi nu este permis decât un singur vizitator la pacient, care să nu stea mai mult de zece minute şi obligatoriu să intre în salon numai cu mască şi halat de unică folosinţă.

În secţiile ATI, Neonatologie, Pediatrie şi Boli Infecţioase accesul vizitatorilor este interzis.