În China, Putin şi Modi fac front comun în faţa presiunilor SUA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele rus Vladimir Putin şi premierul indian Narendra Modi şi-au afişat luni apropierea la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO) în China, un gest simbolic de sfidare în faţa recentelor presiuni americane, relatează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cei doi lideri, care au relaţii de prietenie de lungă durată, au fost văzuţi la Tianjin discutând zâmbitori, inclusiv într-o conversaţie în trei cu liderul chinez Xi Jinping, sau ţinându-se de mână ori stând alături într-o maşină.

„Am avut o întâlnire excelentă cu preşedintele Putin în marja summitului SCO de la Tianjin. Am discutat despre modalităţile de a aprofunda cooperarea bilaterală în toate domeniile”, a scris Modi pe X, în engleză şi rusă.

„Parteneriatul nostru strategic privilegiat rămâne un pilon esenţial al stabilităţii regionale şi globale”, a adăugat el, precizând de asemenea, că a discutat cu Putin despre „soluţionarea paşnică a conflictului din Ucraina”.

Modi a postat, de asemenea, o fotografie care îi arată pe el şi pe Putin în interiorul unei maşini a preşedintelui rus.”Am ajuns împreună la locul reuniunii noastre bilaterale. Conversaţiile cu el sunt întotdeauna foarte fructuoase”, a explicat el.

Într-un discurs, Putin a lăudat relaţia „specială, amicală şi de încredere” dintre Rusia şi India, care „se dezvoltă activ”.

Întrebat de un jurnalist rus despre călătoria comună cu maşina a celor doi lideri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat că ei „s-au simţit confortabil acolo” pentru a „continua să comunice”.

Această apropiere afişată vine în contextul în care Statele Unite au impus taxe vamale semnificative asupra produselor indiene în represalii la achiziţiile de petrol rusesc de către New Delhi. India, la rândul său, a anunţat că nu se va „înclina” în faţa Washingtonului.

În iulie 2024, Ucraina l-a criticat pe Narendra Modi pentru că l-a îmbrăţişat pe Vladimir Putin în timpul unei vizite în Rusia.