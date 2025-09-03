Imigrația devine un subiect prioritar și împinge politica britanică spre dreapta

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul suspendă temporar noile cereri pentru un program care permite refugiaților să își aducă membri de familie în Marea Britanie. Este cea mai recentă măsură în cadrul unui pachet care tinde să înăsprească regulile privind imigrația în general, scrie RFI.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministra de interne a guvernului Laburist, Yvette Cooper, a precizat că restricția privind reîntregirea familiilor, care a intrată în vigoare de săptămâna aceasta, ar însemna că refugiații vor fi supuși acelorași restricții ca și alți migranți care speră să își aducă familia în Marea Britanie, potrivit BBC News.

În practică, cineva trebuie să câștige cel puțin 29.000 de lire sterline pe an (față de media de £37.648 pe economie la sfârșitul lunii iunie 2025) și să ofere cazare adecvată, în timp ce membrii familiei sale ar putea fi nevoit să demonstreze un nivel de bază de limba engleză.

Alte țări europene precum Danemarca și Elveția îi obligă pe refugiați să aștepte doi ani înainte de a solicita reunificarea cu familia, oferindu-le timp să găsească de lucru și locuințe pentru a-i sprijini pe cei apropiați la sosire, a spus ministra Cooper. În schimb, în ​​Regatul Unit „aceste cereri sosesc în medie în aproximativ o lună”, adesea înainte ca refugiatul să părăsească chiar și locuința de azil, a adăugat ea.

Guvernul condus de premierul Keir Starmer a fost sub presiune după o vară dominată de titluri de presă despre traversările cu bărci mici peste Canalul Mânecii de migranți ilegali și proteste împotriva cazării azilanților în hoteluri.

Recent Înalta Curte de la Londra a respins o acțiune a consiliului local Epping Forest de la este de capitala britanică, prin care solicita interzicerea folosirii de către guvern a unui hotel de pe teritoriul său pentru a caza azilanții. Hotelul respectiv a fost scena unor demonstrații care uneori au devenit violente după ce unul dintre azilanți a fost trimis în judecată pentru molestarea sexuală a unei minore.

Guvernul a promis însă că va accelera procesarea cererilor de azil și că până în 2029 va înceta politica de cazare a azilanților în hoteluri, avansând ideea folosirii în locul lor a unor clădiri industriale dezafectate.

Ministra Cooper a spus că guvernul intenționează, de asemenea, să schimbe „interpretarea” Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO), folosită regulat de avocații care încearcă să oprească expulzările solicitanților de azil respinși.

Reform UK în ascensiune

Opoziția de dreapta nu este impresionată de anunțurile făcute de guvern. Atât Partidul Conservator, aflat la guvernare din 2010 până în iulie 2024, cât și Reform UK (dreapta populistă) susțin ieșirea Regatului Unit din CEDO.

Liderul Reform UK, Nigel Farage, a prezentat luna trecută un proiect radical prin care promitea expulzarea a 600.000 de migranți în cinci ani, dacă partidul său câștigă viitoarele alegeri parlamentare. În plus, Farage invoca plăți oferite unor țări de origine pentru a-și lua migranții înapoi, cum ar fi Afganistanul. Ca urmare, guvernul condus de Talibani s-a declarat interesat de ofertă.

Declarațiile lui Farage sunt luate în serios atât de Partidul Laburist, aflat la guvernare, cât și de Partidul Conservator. Sondajele de opinie plasează Reform UK în fruntea intențiilor de vot, iar în ultimele două luni proiecțiile dar partidului lui Farage o majoritate absolută a mandatelor în Camera Comunelor.

Sondajele de opinie arată și faptul că problema imigrației a devenit o prioritate pentru electorat, care este divizat în privința opririi totale imigrației, dar consideră majoritar că nivelul acesteia este prea ridicat.

Anul acesta au trecut Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici până la sfârșitul lunii iulie la peste 25.000 de migranți. În privința cererilor de azil, acestea se ridicau la sfârșitul lui iunie 2024 la 224.700 potrivit bibliotecii Camerei Comunelor. Dintre acestea 87.200 de cazuri așteptau un răspuns inițial, în timp ce 137.500 au primit un refuz inițial.