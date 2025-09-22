Ilie Bolojan, de anul Anul Nou Iudaic: Trebuie să ne opunem ferm urii / Guvernul României rămâne angajat ferm în combaterea antisemitismului / Comunitățile Evreiești au avut un rol esențial în dezvoltarea României moderne

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, în mesajul transmis de anul Anul Nou Iudaic (Rosh Hashanah, în română ”Capul anului”), despre escaladarea fenomenului extremist, despre amplificarea discursului urii în spațiul public și despre nevoia de a combate ura, antisemitismul și xenofobia.

”Trebuie să ne opunem ferm urii și să cultivăm împreună valorile care ne asigură pacea, libertatea și dezvoltarea democratică.

Guvernul României rămâne angajat ferm în combaterea antisemitismului, xenofobiei și discursului instigator la ură, în protejarea diversității și în păstrarea memoriei victimelor Holocaustului, în parteneriat cu Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic”, a transmis Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a mai amintit de ”provocări și extremism”, dar și despre importanța comunităților evreiești în dezvoltarea României moderne:

”Transmit salutul meu tuturor membrilor Comunităților Evreiești din România și din lume, la începutul Anului Nou Iudaic 5786, și îmi exprim recunoștința pentru contribuțiile lor. Comunitățile Evreiești au avut un rol esențial în dezvoltarea României moderne, prin realizările în cultură, artă, știință și multe alte domenii, și continuă să fie un sprijin important al societății românești (…). Într-o perioadă marcată de provocări și de extremism, care alimentează antisemitismul și intoleranța, solidaritatea și respectul devin cu atât mai importante”, a mai transmis Ilie Bolojan.

Rosh Hashanah, alături de Yom Kippur, sunt cele două sărbători sfinte majore din calendarul evreiesc, și reprezintă începutului Anului Nou evreiesc.

Rosh Hashanah reprezintă un moment de introspecție și reflecție pentru evrei și este începutul celor 10 ”zile ale respectului” sau ”zilele de teamă” care se încheie cu Yom Kippur, adică Ziua Ispășirii, cea mai importantă sărbătoare a evreilor.

Evreii numără anii bazându-se pe ”creația lumii” și nu pe calendarul gregorian care calculează anii pornind de la nașterea lui Iisus Hristos, astfel că la anul din calendarul gregorian trebuie adăugat 3760 sau 3761 ani, atunci când este aproximată ”facerea lumii”. Un an din calendarul gregorian se va suprapune întotdeauna cu doi ani din calendarul evreiesc.

Mesajul integral al premierului Ilie Bolojan

„Transmit salutul meu tuturor membrilor Comunităților Evreiești din România și din lume, la începutul Anului Nou Iudaic 5786, și îmi exprim recunoștința pentru contribuțiile lor. Comunitățile Evreiești au avut un rol esențial în dezvoltarea României moderne, prin realizările în cultură, artă, știință și multe alte domenii, și continuă să fie un sprijin important al societății românești.

Această sărbătoare a reînnoirii și speranței ne invită să reflectăm asupra valorilor comune și asupra unității noastre, construite pe legături istorice și pe dorința de a servi binele comun.

Într-o perioadă marcată de provocări și de extremism, care alimentează antisemitismul și intoleranța, solidaritatea și respectul devin cu atât mai importante. Trebuie să ne opunem ferm urii și să cultivăm împreună valorile care ne asigură pacea, libertatea și dezvoltarea democratică.

Guvernul României rămâne angajat ferm în combaterea antisemitismului, xenofobiei și discursului instigator la ură, în protejarea diversității și în păstrarea memoriei victimelor Holocaustului, în parteneriat cu Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic.

Vă doresc un an nou cu sănătate, pace și împliniri.

Shana Tova u Metuka!”