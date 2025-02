Hurezeanu: Sigur că ar fi fost mai bine să fie invitată și România la Paris, dar nu cred că trebuie să dramatizăm mai mult ceea ce s-a întâmplat / Vrem să fim parte a procesului de pace și la reconstrucția Ucrainei

Ministrul Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu, a declarat, marți, la Euronews, că ar fi fost mai bine să fie invitată și România la reuniunea de la Paris, dar că nu trebuie să dramatizăm mai mult ceea ce s-a întâmplat.

„Sigur că ar fi fost mai bine să fie invitată și România, dar nu cred că trebuie să dramatizăm mai mult ceea ce s-a întâmplat. (…) N-am fost numai noi cei excluși. Au participat, cu excepția Poloniei, țările net contributoare la UE. Polonia asigură președinția Consiliului UE. (…) A fost un fel de modul organizat în acest fel pentru eficiența discuțiilor și claritatea rezultatelor”, a declarat ministrul Afacerilor Externe.

Emil Hurezeanu a fost întrebat de ce nu a fost invitată România la Paris și la ce reuniuni ulterioare va fi invitată, după ce ministrul a spus că discuțiile vor continua în reuniuni cu grupuri diferite de țări și probabil în curând și în cadrul unui Consiliu European.

„N-am fost singurii care am regretat și chiar am criticat. Și Slovenia, și Cehia. (…) Vrem ca țările care realmente joacă un rol instrumental în război … să fie parte a întregului proces. Așa cum am știut să îi ajutăm pe ucraineni în momentele lor cele mai grele, așa cum am respectat principii și am făcut eforturi, Vrem să fim parte a procesului de pace și la reconstrucție. Vrem să fie asigurată suveranitatea, integritatea teritorială și independența acestei țări”, a mai declarat Hurezeanu.

Despre rolul Europei în procesul de pace, ministrul a spus că „vom vedea rolul pe care îl vor avea europenii”, pentru că în momentul de față sunt „nisipuri mișcătoare”, sunt mai multe interpretări, dar „să nu le luăm ca decizii americane finale”. El a subliniat că deciziile finale le ia președintele Trump cu un cerc de consilieri.

„Sunt voci care testează. (…) Rubio nu a exclus participarea europenilor la procesul de pace, Kellogg i-a exclus, vom vedea care este decizia finală”, a menționat Emil Hurezeanu.