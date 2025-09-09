Hotărâre controversată de captare a apei din lacul Meledic, în județul Buzău, aflat pe un masiv de sare, în zonă protejată / Prefectul a suspendat hotărârea

O hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) a stârnit revoltă în rândul unor primari, după ce s-a stabilit ca, pe fondul secetei, să se capteze provizoriu apă din Lacul Meledic, un fenomen geologic rar la nivel european şi chiar mondial, aflat într-o arie protejată, pentru a alimenta mai multe comune de pe Valea Slănicului, într-o zonă fiind realizate foraje pentru potabilizarea apei necesare gospodăriilor, dar a fost descoperit în schimb ţiţei, transmite Agerpres.

În urma unei hotărâri adoptate în data de 4 septembrie, CJSU a aprobat captarea provizorie a apei brute din Lacul Meledic pentru alimentarea cu apă a unor comune şi demararea imediată a lucrărilor, respectiv realizarea unui provizorat de captare şi pompare cu o pompă submersibilă a apei brute din lac.

„Realizarea unui provizorat de aducţiune a apei brute în reţeaua de transport aflată în imediata proximitate a lacului, la o distanţă de sub 30 de metri, cu dirijarea către rezervorul Grunj, de unde se va asigura distribuţia către infrastructura de alimentare a zonelor afectate; implementarea unor măsuri stricte de dezinfecţie la nivelul fiecărui rezervor intermediar; monitorizarea permanentă a calităţii apei brute şi potabile, în conformitate cu standardele în vigoare; monitorizarea strictă a nivelului lacului Meledic, protejarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice precum şi protejarea ecosistemelor acvatice pe toată durata provizoratului”, prevede hotărârea CJSU, convocat la nivelul Instituţiei Prefectului Buzău.

Lacul Meledic se află pe platoul cu acelaşi nume, rezervaţie naturală, speologică şi zoologică ce se întinde pe o suprafaţă de 67,5 hectare. Aici se întâlneşte unul dintre cele mai mari zăcăminte salifere din ţară. Atracţiile Platoului Meledic includ peştera 6S, Lacul Mare şi Lacul Castelu, Grunjul şi Tabăra de sculptură în lemn de la Mânzăleşti. În situaţia în care lacul este o atracţie turistică, aflându-se şi într-o zonă protejată, primarul comunei a solicitat Prefecturii Buzău suspendarea hotărârii prin care se urmărea captarea apei şi introducerea în reţeaua potabilă.

„A fost o hotărâre a CSJU în legătură cu seceta, barajul de la Cireşu a rămas undeva la un sfert, nu mai acoperă comunele care se alimentau de la acest baraj şi au luat o decizie de câteva zile, să ia apă din Lacul Meledic. Când s-a luat decizia nu am ştiut, ieri am avut o discuţie la Compania de Apă, cu doamna prefect, primarii, au oprit alimentarea pentru că lumea s-a revoltat, nici eu nu am fost de acord şi s-a stopat. Cu toate că în hotărâre se spune că se lua apă controlat, câteva sute de metri cubi şi dacă lacul nu se alimenta la loc, se opreau, nu aveam certitudinea că aşa se întâmplă pentru că nu este o apă curgătoare şi nu am fost de acord. Zona este arie protejată, emblema noastră ‘Platoul Meledic’, am susţinut acest lucru. Este o situaţie critică cu apa din pricina secetei, dar este proprietatea noastră, un punct de atracţie turistică. Nu am luat eu iniţiativa, noi am fost înştiinţaţi de hotărârea Prefecturii”, a declarat pentru AGERPRES primarul comunei Mânzăleşti, Viorel Moldoveanu.

În vecinătatea comunei Mânzăleşti se află Lopătari, o altă unitate administrativ-teritorială care se confruntă cu probleme în alimentarea cu apă a gospodăriilor. Potrivit primarului, există surse de apă care pot fi captate, în schimb, este nevoie de finanţare şi o decizie la nivel judeţean.

„Măsura aceasta are repercusiuni, să se ia apă din acel lac, din punctul meu de vedere trebuie supusă unor analize. Există alternative pentru valea aceasta, putem capta apă din Terca, doar că trebuie să se pună nişte oameni la masă şi nişte fonduri. Există alternative la a distruge un habitat pentru un volum limitat de apă. Este arie protejată, este Sit Natura 2000 şi este această unicitate a lacului, apă dulce pe un masiv de sare, vrem fix pe aceea să o eradicăm de acolo? La mine în comună pot să propun captarea unor surse de apă. Noi nu avem o reţea de apă avizată şi atunci încercăm cum putem să asigurăm necesarul de apă, dar ne lipsesc fondurile. Există alternative, putem capta surse de suprafaţă în comuna Lopătari şi să facem o reţea de la Terca în jos, spre Valea Slănicului fără probleme”, a declarat pentru AGERPRES primarul comunei Lopătari, Claudiu Constantin.

Conducerea Prefecturii a purtat discuţii luni cu reprezentanţii mai multor primării şi a luat decizia de a suspenda deocamdată hotărârea.

„Pentru că o parte din localităţile de pe Valea Slănicului, Vintilă-Vodă, Beceni, Săruleşti din comuna Cernăteşti, nu mai primeau apă în fiecare zi iar perioada alterna două zile cu două zile, operatorul de apă, Compania de Apă Buzău, ne-a solicitat în regim de urgenţă să preia apă din Lacul Meledic, să o prelucreze pentru a o transforma în apă potabilă şi să alimenteze aceste comune. Barajul de la Cireşu este între 5 şi 10% ca rezervă de apă, din acest baraj se alimentau localităţile de pe Valea Slănicului şi automat trebuia să avem o rezervă. Riscul există şi în acest moment ca aceste comune să nu mai aibă apă potabilă deloc, de aceea în CJSU am introdus acest proiect de hotărâre. Toată lumea a fost de acord ca provizoriu să realizăm o captare din Lacul Meledic. În hotărâre scrie foarte clar, monitorizarea strictă a lacului, protejarea florei şi faunei sălbatice şi a ecosistemelor acvatice pe perioada provizoratului, exploatarea nu se făcea pe termen lung. Din păcate, situaţia a ajuns în comunitate altfel iar primarii ne-au rugat să nu luăm apă din lac, drept urmare, hotărârea deocamdată nu se aplică. Am purtat discuţii cu Compania de Apă şi primarii, am stabilit că în caz de forţă majoră trebuie să execute nişte foraje, nu am înţeles de ce nu s-a făcut până în prezent. Un singur primar a făcut acest lucru în regim de urgenţă, primarul de la Mânzăleşti, şi în loc să dea de apă, a dat de petrol, de ţiţei şi a trebuit să astupăm după ce s-a forat”, a transmis pentru AGERPRES prefectul judeţului Buzău, Liliana Sbîrnea.

Potrivit conducerii Geoparcului Internaţional UNESCO „Ţinutul Buzăului”, Lacul Meledic poate fi privit ca un fenomen rar, atât la nivel european, cât şi mondial.

„Lacul Meledic se află pe Platoul Meledic, declarat rezervaţie naturală şi parte a sitului Natura 2000 ROSCCI0199 (…) Este celebru ca lac de apă dulce format pe un masiv de sare, un fenomen geologic extrem de rar la nivel european şi chiar mondial (…) Platoul Meledic este înregistrat ca geosit al Geoparcului UNESCO Ţinutul Buzăului, iar geoparcurile UNESCO sunt administrare după un concept holistic care combină protecţia patrimoniului geologic şi natural, educaţia şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale. Acest statut impune standarde ridicate de geoconservare (…) Statutul de Geoparc UNESCO obligă la păstrarea integrităţii geositurilor (…) Ţinând cont de faptul că nivelul lacului nu creşte şi acesta nu conduce la formarea de râuri emisare (nu se evacuează surplus de apă), bilanţul natural al lacului este neutru. Astfel, putem concluziona că lacului îi lipseşte un aport natural stabil pentru a susţine captarea de apă. Orice captare ar dezechilibra sistemul, conducând la scăderea nivelului apei şi riscuri geomorfologice asociate cu descărcarea terenului care ar putea crea situaţii de urgenţă (…) În concluzie, considerăm că în cazul Lacului Meledic, captarea apei este tehnic nesustenabilă, ecologic şi geologic riscantă şi neconformă cu statutul protejat al zonei (…) Ca exemplu, dacă lacul ar fi folosit ca singura sursă de apă pentru comunităţile menţionate, acesta ar seca complet în mai puţin de 2 luni. Dacă ar fi folosit la capacitatea sa de 12% ar seca într-un an, considerând un bilanţ natural neutru al volumului de apă”, a precizat, prin intermediul unui document, conducerea Geoparcului Internaţional UNESCO „Ţinutul Buzăului”.

În contextul dat, Geoparcul solicită o reanalizare a iniţiativei de captare a apei din Lacul Meledic.