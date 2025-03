Hamilton, după debutul cenușiu la Ferrari: „Nu îmi place să primesc comentarii în timp ce pilotez”

Lewis Hamilton și-a imaginat cu siguranță un alt debut în monopostul celor de la Ferrari. Pilotul britanic a fost doar al zecelea în Australia, iar după evoluția de la Melbourne a avut mai multe comentarii de făcut.

Într-o discuție cu presa australiană (și citată de Gazzetta dello Sport), Lewis a vorbit cu subiect și predicat despre ceea ce nu a funcționat în prima etapă din noul sezon de Formula 1.

În primul rând, multiplul campion mondial spune că nu a simțit acea încredere în noul monopost. Britanicul spune că este nevoie de unele schimbări în setări pentru cursa de la Shanghai.

„Nu am simțit o încredere deosebită (n.r. în monopost). Voi face unele modificări ale setărilor în China”.

În al doilea rând, Lewis precizează că nu a fost anunțat că va veni și o a doua ploaie în timpul cursei de la Melbourne. A fost o eroare care s-a dovedit decisivă în economia punctelor pe care Scuderia le-a câștigat în Australia.

„Mi se spusese că mă voi confrunta cu o scurtă ploaie torențială și că restul pistei va rămâne uscată.

Așa că plănuisem să stau cât mai mult timp posibil în afara boxelor. Dar nu mi s-a spus că va veni o a doua ploaie torențială”, spune Hamilton.

În al treilea rând, multiplul campion mondial a precizat că nu este obișnuit și că nu îi place să primească un volum atât de mare de informații în timp ce pilotează.

„De obicei, nu sunt un pilot căruia îi place să se ocupe de o mulțime de comentarii în timp ce conduce. Dacă am nevoie de ele, le cer. Dar Riccardo (n.r. inginerul său de cursă, Riccardo Adami) a făcut tot ce a putut”, a încheiat Hamilton.

No driver has been more successful in China than Lewis Hamilton 🇨🇳

Most Wins: Lewis Hamilton (6)

Most Poles: Lewis Hamilton (6)

Most Podiums: Lewis Hamilton (9)

Most Points: Lewis Hamilton (213)

Most Laps Led: Lewis Hamilton (306)

Most Fastest Laps: Lewis Hamilton (4) pic.twitter.com/eAYYlcwlnu

— Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) March 18, 2025