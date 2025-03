Ferrari și startul ratat de sezon în F1: Capitolul la care Scuderia suferă cel mai rău – Analiza unui weekend dezamăgitor la Melbourne

De la euforie la realitate. Așa s-ar putea sintetiza weekendul de debut din noul sezon de Formula 1 pentru Ferrari. Așteptările au fost imense, mai ales după transferul lui Hamilton, dar echipa a continuat greșelile de strategie și a bifat în Australia doar locul 8 (Leclerc), respectiv 10 (Hamilton).

Frederic Vasseur, conducătorul Scuderiei Ferrari, nu a ascuns dezamăgirea după cursa din Australia: „Rezultatul este negativ, nu pentru asta am venit”.

Și, din păcate pentru fanii Ferrari, nimeni nu-l poate contrazice: evoluția Scuderiei a fost una modestă la Melbourne, sub standardele înalte ale echipei.

Gazzetta dello Sport a făcut o analiză a celor petrecute în Australia, iar o primă concluzie este aceea că echipa nu se descurcă delor grozav cu gestionarea pneurilor.

Echipa de la Maranello suferă în acest moment în ceea ce privește supraîncălzirea și degradarea cauciucurilor.

Pe lângă acest aspect, deciziile de strategie au fost din nou falimentare, așa cum a recunoscut și Vasseur.

În China, în acest weekend, vom avea parte de o primă cursă Sprint, iar acest lucru se traduce prin mai puțin timp pentru Ferrari pentru a testa problema cauciucurilor: va fi o singură sesiune de antrenament, pe 21 martie.

Sursa citată vorbește despre faptul că Ferrari se va putea apleca cum trebuie asupra acestei probleme tocmai la Suzuka, weekend în care va avea mai mult timp la dispoziție.

În Japonia vor putea fi trase primele concluzii: poate echipa să se lupte cu șanse reale la titlul mondial?

„Suntem mai buni decât ceea ce s-a văzut pe pistă”, a declarat directorul de echipă Frederic Vasseur. Doar că Ferrari trebuie să și demonstreze acest lucru.

Un alt aspect important la care Ferrari are de lucrat este integrarea lui Hamilton în echipă. Multiplul campion mondial are nevoie de timp pentru a înțelege tot puzzle-ul italian, dar marea problemă este timpul. Rivalele nu stau pe loc, iar McLaren, RedBull și Mercedes au avut parte de un start mult mai bun de sezon.

„Începem să ne cunoaștem, avem nevoie de timp și cred că munca depusă este foarte bună, mai ales în condiții precum cele văzute pe circuit (n.r. în condițiile de ploaie de la Melbourne). Am avut nevoie de o primă cursă pentru a înțelege ce îi place și ce nu îi place celuilalt și vom lucra pentru a ne îmbunătăți”, a conchis Lewis Hamilton.

Never ending support from our Aussie Tifosi, Grazie mille ❤️ pic.twitter.com/Cu1crTFBnh

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 17, 2025