Șeful Ferrari admite că Scuderia a făcut multe greșeli pe durata cursei din Australia

Ferrari a avut așteptări mari înainte de Marele Premiu al Australiei de Formula 1, dar până la urmă echipa italiană a fost nevoită să se mulțumească cu locul opt (Leclerc), respectiv zece (Hamilton). Frederic Vasseur, șeful Scuderiei, a recunoscut că weekendul a fost unul negativ pentru echipă.

Într-o intervenție la Canal+, Vasseur a admis că Ferrari a făcut mai multe greșeli pe durata weekendului din Australia.

„Rezultatul este negativ, nu pentru asta am venit”, a recunoscut el, citat de Motorsport.com.

„În primul rând, în calificări, nu am pus totul cap la cap și cred că ritmul nostru a fost mult mai bun decât rezultatul pe care l-am obținut”, și-a început Vasseur discurscul.

Mai apoi, directorul Ferrari a admis că și strategia din timpul cursei a fost una greșită.

„Apoi, strategia nu a fost ușoară – am luat decizia greșită la final. Să recunoaștem, am încercat să supraviețuim cu cauciucurile slick când a început să plouă, pentru că am crezut – greșit – că ploaia nu va dura atât de mult. Dacă ar fi funcționat, ar fi fost minunat, dar nu a fost așa. Asta este, am pierdut”, a completat Frederic Vasseur.

Cu toate acestea, oficialul Ferrari și-a încheiat într-o manieră pozitivă discursul, Vasseur reamintind că este doar o cursă din cele 24 câte vor fi în acest sezon din Formula 1.

„Nu trebuie să încercăm să dăm vina pe cineva, ci să încercăm să înțelegem ce a mers prost în sistemul nostru decizional. Pariul a fost bun, dar ar fi trebuit să intrăm la boxe cu o tură mai devreme – ca Max (n.r. Verstappen).

Mai sunt 23 de curse și trebuie să privim înainte.

Ritmul pe care l-am arătat vineri – fie că a fost vorba de un tur de calificare sau de ture lungi – a fost bun și pe asta trebuie să ne construim sezonul, nu pe o strategie care nu a fost cea corectă la sfârșitul cursei”, a conchis șeful Scuderiei Ferrari.

Clasamentul din Formula 1 după MP din Australia

1 Lando Norris / McLaren / 25 puncte

2 Max Verstappen / RedBull / 18 puncte

3 George Russell / Mercedes / 15 puncte

4 Andrea Kimi Antonelli / Mercedes / 12

5 Alexander Albon / Williams / 10

6 Lance Stroll / Aston Martin / 8

7 Nico Hulkenberg / Kick Sauber / 6

8 Charles Leclerc / Ferrari / 4

9 Oscar Piastri / McLaren / 2

10 Lewis Hamilton / Ferrari / 1.

Ierarhia constructorilor

1 McLaren 27 puncte

2 Mercedes 27

3 RedBull 18

4 Williams 10

5 Aston Martin 8

6 Kick Sauber 6

7 Ferrari 5

8 Alpine 0

9 Racing Bulls 0

10 Haas 0

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris

China (Shanghai) – 23 martie

Japonia (Suzuka) – 6 aprilie

Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie

Arabia Saudită (Jeddah) – 20 aprilie

Miami (International Autodrome) – 4 mai

Emilia Romagna (Imola) – 18 mai

Monaco (Circuit de Monaco) – 25 mai

Barcelona (Montmelo) – 1 iunie

Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – 15 iunie

Austria (Spielberg) – 29 iunie

Marea Britanie (Silverstone) – 6 iulie

Belgia (Spa-Francorchamps) – 27 iulie

Ungaria (Hungaroring) – 3 august

Olanda (Zandvoort) – 31 august

Italia (Monza) – 7 septembrie

Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie

Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie

SUA (Austin) – 19 octombrie

Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie

Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie

Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie

Qatar (Lusail) – 30 noiembrie

Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.