Guyana, mica țară cu rezerve imense de petrol, vrea să scape de blestemul aurului negru

Statul cu cele mai mari rezerve de petrol pe cap de locuitor din lume, Guyana, o țară mică din nordul Americii de Sud care își alege luni președintele, vrea să scape de „blestemul aurului negru” și să evite “boala olandeză” – declinul industrial pe care îl generează, în unele economii, abundența de resurse, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

Chateau Margot. Numele cartierului sună promițător, dar Shaun Ferrier, în vârstă de 52 de ani, soția sa Naomi și cei cinci copii ai lor locuiesc într-o mică baracă din lemn pe care a construit-o pe o bucată de teren pe care nu o deține, situată între un drum important din Georgetown și un canal de reglare a apei din capitala Guyaniei.

Nu există apă curentă sau electricitate, dar un panou solar asigură puțină lumină. Toaleta este o gaură în spatele unui panou de lemn în afara barăcii. În interior este o bucătărie mică, unde se află un pătuț, iar în cealaltă cameră, un pat mare.

„Este greu. Uitați-vă la cum trăiesc eu. Toată lumea ar trebui să trăiască mai bine de atât”, răspunde Shaun când este întrebat dacă beneficiază de pe urma câștigurilor petroliere. „Cei mari sunt cei care fac bani. Nu cei săraci. Eu trebuie să muncesc 12 ore în fiecare noapte. De duminică până duminică”, explică acest agent de securitate care câștigă 110.000 de dolari guyanieni (450 de euro) pe lună.

El recunoaște că, odată cu prețul petrolului, subvențiile au crescut la 100.000 de dolari guyanieni (410 euro) pe an pentru fiecare copil. Nu suficient pentru a schimba viața de zi cu zi, dar o contribuție semnificativă la veniturile familiei.

Cu o rezervă estimată la 11 miliarde de barili pentru o populație de 850.000 de locuitori – mai mult pe cap de locuitor decât Kuweitul – Irfaan Ali, președintele în exercițiu și candidat, promite o „Guyana prosperă” cu o educație mai bună, diversificare economică și dezvoltare durabilă. Rivalii săi fac aceleași promisiuni.

„Creștere mai puternică”

Țara, care a început exploatarea petrolului în 2019, speră să crească producția de la 650.000 de barili pe zi la mai mult de un milion până în 2030. Președintele se laudă cu „cea mai puternică creștere din America Latină și din lume”, cu 43,6% în 2024. Peste tot în țară, de la nord la sud, se construiesc drumuri și infrastructuri.

„Există peste 5.000 de proiecte publice”, a declarat pentru AFP ministrul lucrărilor publice, Juan Edghill, asigurând că țara nu va cădea victimă „blestemului resurselor”, cunoscut în economie și sub numele de „boala olandeză” – declinul industrial sau absența dezvoltării cauzate – în unele țări – de abundența resurselor naturale.

„De ce ar trebui să suferim de boala olandeză? Nu suntem olandezi”, a glumit ministrul, a cărui țară se învecinează cu Surinam, fosta Guyană olandeză.

Bugetul de stat s-a cvadruplat în cinci ani pentru a ajunge la un estimat de 6,7 miliarde de dolari în 2025. Cu această sumă, care teoretic va intra într-un fond suveran, guvernul a crescut cheltuielile sociale, a lansat șantiere majore promițând în același timp investiții în educație și sănătate.

Opozanta Amanzia Walton-Desir, candidată independentă la președinție, este extrem de sceptică: „Avem o bogăție care intră în această țară ca niciodată înainte: oamenii sunt încă săraci”.

În opinia sa, „modul în care guvernul derulează proiecte de infrastructură și subvenții directe (ajutoare pentru populație) contribuie direct la inflație”, care, potrivit cifrelor oficiale, este de aproximativ 4%, în timp ce, potrivit multor locuitori, prețurile alimentelor au crescut vertiginos.

Ea acuză guvernul de „corupție”. „Pentru fiecare dolar cheltuit pe infrastructură, 41 de cenți sunt irosiți”.

Avocatul Cris Ram, activist și personalitate a societății civile, a denunțat, de asemenea, un cost al vieții care „este inaccesibil pentru foarte mulți oameni”.

„Unul dintre cele mai ușoare lucruri de făcut este să cheltui bani. Este și mai ușor atunci când nu sunt banii tăi”, continuă el, citând exemplul construirii unui spital.

„Nu există nicio echipă medicală, nicio asistentă, niciun echipament, niciun consumabil, nicio electricitate”.

„Așa că avem aceste clădiri, arată bine, arată fantastic…”, glumește el „…dacă vă place să tăiați panglici”.