Guvern: Vor fi acordate patru tipuri de burse în învăţământul preuniversitar de stat: Bursele de merit (450 lei/lună) burse sociale şi tehnologice (300 lei/lună) şi burse pentru mame minore (700 lei/lună)

Executivul a aprobat, joi, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor din învăţământul liceal militar, transmite Agerpres.

Potrivit actului normativ, vor fi acordate patru tipuri de burse:

* burse de merit – acestea sunt în valoare de 450 lei/lună şi se acordă unui procent de până la 15% din efectivul fiecărei clase de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, cu o medie generală de cel puţin 9,00. Acest tip de bursă se acordă şi pentru performanţe la olimpiade şi concursuri şcolare naţionale/internaţionale şi nu sunt condiţionate de depunerea unei cereri;

* burse sociale – în cuantum de 300 lei/lună, se acordă elevilor din medii socio-economice dezavantajate, grupuri vulnerabile sau cu situaţii medicale speciale, având ca scop sprijinul şi prevenirea abandonului şcolar. Acestea se vor acorda la cerere, în funcţie de situaţia materială, socială sau medicală a familiei, iar criteriile includ venit net lunar pe membru de familie sub salariul minim net pe economie, statutul de orfan, afecţiuni medicale oncologice sau cronice, elevi din familii monoparentale, etc. Se solicită anual, în primele 25 de zile calendaristice ale anului şcolar;

* burse tehnologice – în valoare de 300 lei/lună, destinate elevilor din învăţământul profesional şi tehnologic, în scopul de a-i stimula. Acestea se acordă elevilor care promovează toate disciplinele cu calificativul „foarte bine” şi au obţinut media 10 la purtare în anul şcolar anterior;

* burse pentru mame minore înscrise în învăţământul preuniversitar – în cuantum de 700 lei/lună; au rolul de a preveni abandonul şcolar.

„Plata burselor se face lunar, de către unităţile de învăţământ, până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, cu excepţia lunii septembrie, care se plăteşte în octombrie. Bursele pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat sunt suportate din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

Pentru anul 2025, suma necesară pentru acordarea burselor este estimată la peste 4 miliarde de lei.