Grindeanu, despre hotărârea ce privește pensiile magistraților: Cred că totuşi la Curtea Constituțională sunt oameni conştienţi de încărcătura deciziilor pe care le iau

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri, că el crede că la Curtea Constituţională sunt oameni conştienţi de încărcătura deciziilor pe care le iau, iar că hotărârea privind pensiile magistraţilor va fi luată în cunoştinţă de cauză, transmite News.ro.

Grindeanu a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, ce părere are despre faptul că CCR a amânat pentru 8 octombrie o decizie privind hotărârea legată de pensiile magistraţilor.

”De la mine nu o să auziţi vreun punct de vedere legat de decizii ale CCR şi nici nu veţi auzi ziceri care să pună presiune pe decizii ale CCR”, a afirmat Grindeanu.

El a adăugat că în CCR sunt oameni conştienţi de încărcătura deciziilor pe care le iau.

”Eu cred că totuşi la CCR în acest moment sunt oameni care sunt conştienţi de încărcătura deciziilor pe care le iau şi sunt conştienţi de acest lucru. Nu mă face nimic să spun că, nu-i aşa, că vor lua o decizie în cunoştinţă de cauză. Eu altceva nu am ce să declar”, a afirmat liderul PSD.

Curtea Constituţională a amânat pentru data de 8 octombrie majoritatea deciziilor cu privire la legile din al doilea pachet de msuri pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, fiind respinsă obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome.