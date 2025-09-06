Gloria Bistriţa – Storhamar Handball Elite, scor 29-26, la debutul în grupa A a Ligii Campionilor / Minaur Baia Mare, calificare în grupele European League

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 29-26 (15-12), în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor, relatează News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Principalele marcatoare ale partidei au fost Delgado 8 goluri, Fujita 7, Ostase 5, Gutierrez 3, pentru Gloria, respectiv Mala 7, Obaidli 6, Rivas-Toft 6, pentru Storhamar.

În etapa inaugurală din grupa A se mai joacă, duminică, meciurile dintre Borussia Dortmund – Gyor ETO, Team Esbjerg – Metz Handball şi Buducnost Podgorica – DVSC Debrecen.

În etapa a II-a, Gloria Bistriţa va juca în deplasare, cu formaţia ungară DVSC Debrecen, în 13 septembrie.

În grupa B a Ligii Campionilor va debuta duminică, în deplasare, campioana CSM Bucureşti, cu Ikast Handbold.

Minaur Baia Mare, calificare în grupele European League

Echipa Minaur Baia Mare s-a calificat în grupele European League, după ce a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia islandeză UMF Stjarnan, scor 27-26 (14-13, 23-23), în manşa retur din primul tur preliminar al competiţiei. A fost nevoie de aruncări de la 7 metri pentru departajarea câştigătoarei.

Minaur Baia Mare va juca în grupa C, cu Fraikin BM Granollers (Spania), Slovan Ljubljana (Slovenia) şi câştigătoarea turului preliminar dintre Skanderborg Aarhus (Danemarca) şi Maritimo da Madeira (Portugalia) – în tur au câştigat danezii cu 38-25.

Primele două clasate se vor califica în grupele principale, care programează meciuri între 17 februarie – 10 martie, pentru ca faza play-off să aibă loc în 31 martie şi 7 aprilie, sferturile în 28 aprilie şi 5 mai.

Turneul Final Four este programat în 30-31 mai.

Deţinătoarea trofeului este formaţia SG Flensburg-Handewitt, repartizată chiar în grupa A, cu Potaissa Turda.