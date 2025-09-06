G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Gloria Bistriţa – Storhamar Handball Elite, scor 29-26, la debutul în grupa…

Echipa de handbal feminin Gloria Bistrița, calificare în Liga Campionilor 2025/2026
Srusa foto: Facebook/Handbal Gloria Bistrița

Gloria Bistriţa – Storhamar Handball Elite, scor 29-26, la debutul în grupa A a Ligii Campionilor / Minaur Baia Mare, calificare în grupele European League

Sportz6 Sep • 61 vizualizări 0 comentarii

Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 29-26 (15-12), în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor, relatează News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Principalele marcatoare ale partidei au fost Delgado 8 goluri, Fujita 7, Ostase 5, Gutierrez 3, pentru Gloria, respectiv Mala 7, Obaidli 6, Rivas-Toft 6, pentru Storhamar.

În etapa inaugurală din grupa A se mai joacă, duminică, meciurile dintre Borussia Dortmund – Gyor ETO, Team Esbjerg – Metz Handball şi Buducnost Podgorica – DVSC Debrecen.

În etapa a II-a, Gloria Bistriţa va juca în deplasare, cu formaţia ungară DVSC Debrecen, în 13 septembrie.

În grupa B a Ligii Campionilor va debuta duminică, în deplasare, campioana CSM Bucureşti, cu Ikast Handbold.

Minaur Baia Mare, calificare în grupele European League

Echipa Minaur Baia Mare s-a calificat în grupele European League, după ce a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia islandeză UMF Stjarnan, scor 27-26 (14-13, 23-23), în manşa retur din primul tur preliminar al competiţiei. A fost nevoie de aruncări de la 7 metri pentru departajarea câştigătoarei.

Minaur Baia Mare va juca în grupa C, cu Fraikin BM Granollers (Spania), Slovan Ljubljana (Slovenia) şi câştigătoarea turului preliminar dintre Skanderborg Aarhus (Danemarca) şi Maritimo da Madeira (Portugalia) – în tur au câştigat danezii cu 38-25.

Primele două clasate se vor califica în grupele principale, care programează meciuri între 17 februarie – 10 martie, pentru ca faza play-off să aibă loc în 31 martie şi 7 aprilie, sferturile în 28 aprilie şi 5 mai.

Turneul Final Four este programat în 30-31 mai.

Deţinătoarea trofeului este formaţia SG Flensburg-Handewitt, repartizată chiar în grupa A, cu Potaissa Turda.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.