Giorgia Meloni despre Gaza: „Nu sunt împotriva recunoașterii Palestinei, dar despre ce stat vorbim?”

Premierul italian Giorgia Meloni a explicat marți motivele tăcerii sale recente cu privire la Gaza, lipsa declarațiilor publice și prudența sa în comentariile privind invazia armatei israeliene, care demontează ceea ce a mai rămas din teritoriul palestinian.

„Nu mă opun recunoașterii Palestinei, dar trebuie să înțelegem ce înseamnă asta. În acest moment, este mai logic să ne concentrăm pe construcția diplomatică și pe restabilirea condițiilor necesare existenței unui stat. Când acest proces va da roade, atunci va exista și un teritoriu și date reale de recunoscut”, a spus Meloni pentru Corriere della Sera, potrivit Rador.

”Pe scurt, ceea ce a devenit o formulă departe milioane de kilometri de realitatea lucrurilor – acea sintagmă despre două popoare și două state care a fost o mantră pentru diplomația din întreaga lume –, este acum o formulă care poate fi considerată chiar inadecvată, cel puțin pentru a justifica recunoașterea formală a Palestinei. Și într-adevăr, în timp ce Franța și Marea Britanie, chiar aici, la New York, alături de Canada, Australia și alte țări europene (inclusiv Belgia, Finlanda și Portugalia) fac un salt înainte, pentru prim-ministrul italian, pasul este un hazard tocmai pentru că lipsește o parte din acel obiectiv diplomatic, existent din 1948: „Despre ce stat palestinian vorbim?”, întreabă Meloni, „în acest moment a mai rămas foarte puțin…”.

Ministrul de externe Antonio Tajani, care a sosit la ONU cu 24 de ore înaintea prim-ministrului, a apărat și el argumentele Giorgiei Meloni: „Suntem în favoarea recunoașterii Statului Palestina, dar mai întâi trebuie să-l construim. Lucrăm pentru a realiza acest lucru. Avem multe întâlniri pentru a construi viitorul Palestinei, dar cu siguranță nu putem face o favoare Hamas. Nu există un stat palestinian astăzi. Trebuie să-l construim”.

Această poziție este acum una minoritară în comunitatea internațională, având în vedere că 148 de țări au recunoscut Palestina, dar Tajani, în timpul unei conferințe de presă la emblematicul Hotel Pierre, nu a ezitat în decizia sa, adăugând că Italia este, de asemenea, pregătită „să participe cu personal militar la o misiune care, de îndată ce va exista un armistițiu, poate lucra pentru reunificarea Cisiordaniei și a Gazei”.

Guvernul italian și-a schimbat considerabil postura diplomatică: dacă până acum șase luni nu vota rezoluțiile ONU în favoarea Palestinei, acum cel mult se abține sau votează da, la fel cum a votat în favoarea rezoluției elaborate de Franța pentru un proces concret și fezabil, pas cu pas, către un armistițiu și reconstrucție.

Traducerea Rador: Oana Avram