George Russell (Mercedes), cel mai rapid în ultima zi a testelor F1 din Bahrain

Mercedes, prin George Russell, a reușit cel mai bun timp al ultimei zile de teste F1 de la Bahrain. Pilotul britanic a oprit cronometrul la 1:29.545, el devansându-l cu 0.021 secunde pe Max Verstappen, campionul mondial en-titre de la RedBull Racing.

Pe pneuri medii (la fel ca și toți ceilalți piloți care au luat startul după amiază), Russell a stabilit vineri timpul de referință pe circuitul de la Sakhir, el fiind puțin mai rapid decât Max Verstappen.

George Russell sets the fastest time of the day, 1:29.545. pic.twitter.com/Xld6A8deJQ

Al treilea a încheiat ziua Alexander Albon (de la Williams +0.105 sec), în timp ce Oscar Piastri (McLaren) a fost al patrulea (la +0.395 sec).

Lewis Hamilton (Ferrari) a avut al șaselea timp, el terminând ziua la +0.800 secunde în urma fostului coechipier George Russell.

Ultima zi de teste din Bahrain, clasament complet

George Russell puts Mercedes on top of the timesheets on the final afternoon session of #F1Testing having st a 1:29.545 +0.021s ahead of Verstappen and Albon pic.twitter.com/m1SV2yMRhU

