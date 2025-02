VIDEO Carlos Sainz, după ce a fost cel mai rapid în a doua zi de teste F1 de la Bahrain: „De-abia aștept să înceapă noul sezon”

Carlos Sainz Jr a încheiat a doua zi a testelor de Formula 1 din Bahrain pe primul loc, pilotul iberic al celor de la Williams devansâdu-i pe cei doi piloți ai Ferrari, Lewis Hamilton și Charles Leclerc.

La finalul sesiunii de teste de joi, noul pilot al Williams a precizat că a învățat multe despre noul monopost pe circuitul de la Sakhir și că de-abia așteaptă să concureze în Australia, în prima etapă a sezonului 2025 din Formula 1.

„Am încheiat testele, am învățat multe, dar mi-aș fi dorit să avem mai mult timp pe pistă. Vineri voi urmări testele cu echipa și apoi vine Australia (n.r. primul Grand Prix din sezonul 2025). Abia aștept să începem cursele” – Carlos Sainz Jr.

Cum Sainz a pilotat întrega zi de joi (ambele sesiuni), acesta nu va mai conduce vineri monopostul celor de la Williams, la volan urmând să se afle coechipierul Alex Albon.

Turul rapid reușit de Carlos Sainz Jr în decursul zilei de joi pe circuitul de la Sakhir

A smoooooth day for Carlos 💨

Sainz sets the @dhl_motorsports fastest lap on day two of pre-season testing in Bahrain, looking very comfortable in Williams colours – powered by DHL 👉 https://t.co/sOAsD9HZK8#F1 #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/4vpRuY0WUz

— Formula 1 (@F1) February 27, 2025