GALERIE FOTO Consulatul Onorific al Columbiei a fost inaugurat la Timișoara în prezența ambasadorului din Polonia

Consulatul Onorific al Columbiei la Timișoara a fost inaugurat vineri, 15 noiembrie, în prezența ambasadorului Columbiei în Polonia, Assad Jater. Aceasta deoarece, în prezent, reprezentarea diplomatică și consulară a Columbiei pentru România este asigurată de Ambasada Columbiei în Polonia. Inaugurarea Consulatului Onorific de la Timișoara va contribui la consolidarea relațiilor diplomatice și ar putea contribui la facilitarea relațiilor economice.

Consulul onorific al Columbiei este Cristian Crișan, director al DM România, care a copilărit în Columbia, unde a locuit aproximativ 15 ani. Tatăl său a plecat în Columbia în anii ’80 ca trimis al fabricii de contoare AEM, pentru a dezvolta afacerea la Bogota.

„Am făcut școala în Columbia, dar nu am stat toți anii consecutiv. Am mai fost în vacanțe, am mai stat un an, m-am întors, apoi am mai stat un an. Tatăl meu a plecat înainte de ’90 și a stat până în 2003. El lucra ca specialist trimis de statul român, reprezentant al fabricii AEM. Am niște amintiri foarte frumoase de acolo, pentru că, la vremea respectivă, nivelul de dezvoltare al Columbiei era mult superior. Oamenii de acolo sunt extrem de calzi și au spiritul familiei foarte bine întipărit”, a declarat Cristian Crișan.

Consulul onorific al Columbiei la Timișoara va avea în jurisdicție toată România până la redeschiderea Ambasadei de la București, care este planificată. El își propune să consolideze relațiile dintre cele două țări.

„Vreau să reluăm ceea ce funcționa în anii ’90, respectiv relația dintre România și Columbia. Mai exact, să unim cât mai mult aceste două țări și să transformăm America Latină într-un aliat și o regiune prietenă. Cred că, din punct de vedere al afacerilor, se pot construi poduri frumoase între cele două țări. Columbia are o economie emergentă, la fel ca întreaga America Latină. În Timișoara, comunitatea columbienilor este foarte mică – îi putem număra pe degetele de la o mână – iar la nivel național situația este similară. Este multă presiune, pentru că, odată ce realizezi câte lucruri se pot face, responsabilitatea crește”, a mai spus Cristian Crișan.

Ambasadorul Columbiei în Polonia, Assad Jater, a subliniat importanța relațiilor dintre cele două țări: „Între Columbia și România întotdeauna a existat o mare prietenie și este cazul să o consolidăm, obținând noi reușite. În calitatea mea de ambasador pentru România, de mai bine de un an, am fost la București pentru consultări politice cu autoritățile Ministerului de Externe. Datorită eforturilor și relațiilor create, reușim acum să deschidem acest consulat onorific la Timișoara. Totodată, am convenit asupra deschiderii unei ambasade la București. Munca consulului din Timișoara va consolida relațiile noastre culturale, educaționale și comerciale”.

Consulatul funcționează într-un spațiu din cadrul hotelului Luna, situat pe strada Martir Miroslav Todorov.

Primarul Dominic Fritz, prezent la inaugurare, a declarat: „Mă bucur extrem de mult că avem această ocazie. Deși poate părea o formalitate sau o instituție de care unii se întreabă dacă este necesară, adevărul este că acești consuli onorifici joacă un rol important pentru Timișoara. În primul rând, din punct de vedere economic, ceea ce explică de ce consulii sunt de obicei oameni de afaceri. În plus, contribuie la întărirea identității noastre ca oraș multicultural și multilingvistic. Este al patrulea consulat onorific în care se vorbește limba spaniolă, după cele ale Peru, Mexicului și Spaniei. Totodată, întărește convingerea noastră că doar într-un context internațional putem supraviețui, atât economic, cât și ca o comunitate multiculturală”.

La acest moment, în Timișoara există trei consulate generale (ale Germaniei, Serbiei și Italiei) și 13 consulate onorifice (ale Ungariei, Austriei, Cehiei, Coreei de Sud, Franței, Indiei, Republicii Moldova, Bulgariei, Macedoniei de Nord, Țărilor de Jos, Peru, Suediei, Tunisiei, Belgiei și Columbiei).

