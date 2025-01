Gabriela Ruse, eliminată de la Australian Open de Madison Keys, finalistă de Grand Slam

Parcursul Gabrielei Ruse de la Australian Open s-a oprit în turul al doilea, fază a turneului de Grand Slam unde jucătoarea noastră a fost învinsă de Madison Keys, cap de serie 19 la Melbourne.

Partida a fost una tensionată și care s-a întins pe durata a trei seturi, americanca având câștig de cauză, scor 7-6(1), 2-6, 7-5.

Duelul s-a încheiat după două ore și 31 de minute.

Ocupantă în prezent a locului 14 în clasamentul mondial, Keys a reușit cel mai bun rezultat de la Grand Slam-uri la US Open, ediția din 2017, atunci când a fost învinsă în finală de compatrioata Sloane Stephens.

Even if you didnt see the match, just looking at the score tells you how much a fight this was. Gabi really made Madison work for this win, and kept her chances for winning herself alive till the bitter end. So proud of her! Madison Keys defeated Gabriela Ruse 7-6, 2-6, 7-5. pic.twitter.com/3jdlI0gJ8Q

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 16, 2025