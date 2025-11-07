Gabriela Firea explică de ce PSD a pierdut votanți în favoarea AUR: Ne-am ascuns credința, ne-am ascuns cruciulițele de la gât, am fost timorați de plăcuțe

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Europarlamentarul Gabriela Firea a criticat vineri la congresul PSD rezultatele slabe obținute de partid la alegerile prezidențiale și parlamentare, rezultate pe care le pune pe seama faptul că PSD s-a îndepărtat votanții săi și a început să-și “ascundă credința”, “timorat de mediul online care nu este ușor de gestionat”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Discursul Gabrielei Firea a venit pe fondul pierderii masive de voturi în favoarea AUR, partidul extremist care și-a bazat campaniile de comunicare pe teme precum credința, ortodoxia și tradițiile.

”De ce nu mai avem atâția votanți ca la alte alegeri, când am ajuns la 45%? Aș începe explicația cu un citat din George Washington: e imposibil să guvernezi corect fără Dumnezeu și fără Biblie. Prima motivație e aceea că românii nu s-au mai identificat cu noi pentru că ne-am ascuns credința. Ne-a fost rușine, ne-am ascuns cruciulițele de la gât, nu am spus cât au investit primarii PSD în biserici, mănăstiri, tradiții”, a spus Gabriela Firea pe scena congresului PSD.

”Am fost timorați de plăcuțe, de calificative”, a mai spus fostul primar al Capitalei, cu referire la celebra plăcuță de înmatriculare din Suedia care avea înscris mesajul ”M..E PSD” în epoca Liviu Dragnea.

”De ce dacă liderii PSD au făcut atât de multe lucruri bune, la alegerile prezidențiale și parlamentare scorul nostru nu a fost unul meritat și nu în concordanță cu munca tuturor colegilor din țară și din diferitele guverne în care PSD a activat?

Să nu fim nevoiți să ne întrebăm din nou de ce ne-am îndepărtat de votanții noștri?”, a mai spus ea.

”Această timorare ar fi trebuit să fie înlocuită de responsabilitate. Suntem o stângă modernă, de oameni credincioși, respectăm toate confesiunile și am avut întotdeauna o relație bună cu toate confesiunile. Am văzut cum la momentul sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului s-au înghesuit pe lângă oameni care au susținut-o atei, agnostici. Au tratat o slujbă religioasă ca pe un spectacol”, a mai spus Gabriela Firea.

Ea a atacat la rândul său guvernul Bolojan pentru impunerea de contribuții de sănătate la toate categoriile de cetățeni.

”Cea mai mare palmă a fost dată familiilor din România, nu poți să vii să spui că rezolvi problema deficitului și te echilibrezi cu banii de la pensionari, mame, copii”, a spus Gabriela Firea.

”Veți merge din nou în alegeri (…) mi-aș dori ca PSD să-i recâștige pe români, să nu mai trebuiască să improvizați sigle, să nu mai îndulciți culoarea roșie, să o faceți mai roz, mai alb, mai gri (…) să fie un motiv de mândrie culoarea roșie și cei trei trandafiri”, a încheiat ea.