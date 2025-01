FOTO&VIDEO Prima competiție de robotică organizată într-un aeroport din România. 15 echipe ale unor școli s-au întrecut în Terminalul Schengen al Aeroportului Timișoara

Premieră națională pe Aeroportul Internațional din Timișoara, care a găzduit primul League Meet din România organizat într-un aeroport. Sky Tech Fest a adunat la start 15 echipe de robotică formate din liceeni din zona de vest a țării, reunind peste 200 de elevi pasionați de tehnologie. Competiția de robotică a fost organizată de Team CSH, echipa Colegiului Național Carmen Sylva din orașul de pe Bega.

„Am vrut ca evenimentul nostru să aibă vizibilitate, de aceea am ales aeroportul. Am dorit să atragem atenția asupra implicării și determinării tinerilor din ziua de astăzi față de domenii precum robotica. În fiecare an, acest domeniu atrage tot mai mulți tineri. Echipa noastră a reușit să obțină în ultimii ani numeroase premii regionale, naționale și internaționale. Competiția pe care o organizăm noi, pentru prima dată într-un asemenea spațiu, este deosebită prin faptul că îi ajută pe tineri să se dezvolte foarte mult. Fiecare echipă are la dispoziție câteva luni să construiască un robot, care va intra în competiție cu alți roboți. În fiecare an există sarcini specifice”, a declarat profesoara Nușa Cojocaru, coordonatoarea echipei Team CSH.

„Participăm la competițiile acestea din pasiune, pentru că asta ne place să facem”

Cea mai valoroasă echipă de robotică din Timișoara este Team CSH, care are o experiență de opt ani și care a reprezentat cu succes România la Chicago Robotics, unde a obținut locul doi în 2023, iar în 2024 un premiu de consolare.

„Participăm pentru al optulea an în această competiție. Eu sunt de doi ani în echipă. Generațiile se schimbă în fiecare an, vin oameni noi. Participăm la competițiile acestea din pasiune, pentru că asta ne place să facem. Parcă ne îndrăgostim tot mai mult de această activitate cu fiecare sezon. Noi proiectăm robotul – cum arată, ce ar trebui să facă, și ne gândim cum să-l optimizăm pentru a da rezultate cât mai bune. Apoi îl asamblăm, îl testăm și, în final, participăm la meciuri”, a declarat Levi Silaghi, unul dintre membrii echipei Team CSH.

Cum se desfășoară competiția

Competiția constă în meciuri desfășurate într-un ring, unde roboții sunt controlați de la distanță.

„Pe teren intră patru roboți, câte doi în alianță. Roboții trebuie să îndeplinească anumite sarcini. Avem o construcție metalică în care se află piese dreptunghiulare, care trebuie preluate și puse fie în niște coșuri, fie agățate de o bară cu ajutorul unor cleme. Meciurile sunt punctate și câștigate în funcție de numărul de puncte acumulate. În primele 30 de secunde, roboții sunt autonomi și trebuie să se miște singuri, iar în următoarele două minute sunt controlați de driveri. În ultimele 30 de secunde ale meciului, roboții trebuie să se cațere pe niște bare”, a explicat Levi Silaghi.

„Până acum, aeroportul era privit ca o entitate la marginea orașului, un loc de unde oamenii vin și pleacă”

Festivalul de tehnologie și inovație a avut loc în Terminalul Schengen al Aeroportului Internațional Timișoara, în zona de check-in. Organizarea acestui festival le-a oferit pasagerilor posibilitatea de a vedea pe viu o competiție de robotică. Aeroportul Traian Vuia a găzduit în trecut și multe alte evenimente culturale și artistice.

„Încercăm de câțiva ani să ne raportăm altfel la comunitatea locală. Până acum, aeroportul era privit ca o entitate la marginea orașului, un loc de unde oamenii vin și pleacă. Aeroportul înseamnă mult mai mult – ar trebui să fie un reper strategic pentru comunitatea locală. Ne bucurăm că putem să găzduim acest eveniment. Îi știm pe cei de la Team CSH, pentru că, de doi ani, am fost alături de ei la plecarea și la sosirea de la Chicago, de la cea mai mare competiție mondială de robotică. Cumva, ei reprezintă viitorul, iar noi ne punem mari speranțe în ei”, a spus Amalia Matei, reprezentanta aeroportului.

În Terminalul Schengen, pe lângă concursul propriu-zis, echipele de robotică și companiile partenere și-au prezentat proiectele și tehnologiile de ultimă generație. SkyTech Fest face parte din competiția națională oficială de robotică din cadrul First Tech Challenge, participanții obținând puncte pentru etapa regională.