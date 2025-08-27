Fotografia anului în tenis, reușită la US Open: „Nu e Halloween”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fotograful italian Ray Giubilo a surprins o imagine care poate câștiga titlul de „fotografia anului” în tenis. Totul s-a întâmplat pe durata partidei dintre Jasmine Paolini și Destanee Aiava din runda inaugurală de la US Open, în complexul de la Flushing Meadows.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Paolini a trecut fără bătăi de cap de Destanee Aiava (scor 6-2, 7-6(4)), iar Ray Giubilo a uimit asistența cu una dintre fotografiile sale.

În respectiva imagine este Jasmine Paolini: jucătoarea italiană a fost surprinsă cu fața prin racordaj, iar semnul de la Yonex (producător de rachete cu care sportiva are contract) îi vine precum o „mască de Halloween”.

De altfel, comentariul care însoțește această postare este „Nu e Halloween”.

Giubilo este fotograf pentru www.tennisitaliano.it și este prezent pe terenurile de tenis de peste trei decenii.

Jasmine Paolini, pe terenul de joc, varianta Ray Giubilo