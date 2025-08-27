G4Media.ro
Fotografia anului în tenis, reușită la US Open: „Nu e Halloween”

Tenis de câmp / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro
Tenis de câmp / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Fotografia anului în tenis, reușită la US Open: „Nu e Halloween”

27 Aug

Fotograful italian Ray Giubilo a surprins o imagine care poate câștiga titlul de „fotografia anului” în tenis. Totul s-a întâmplat pe durata partidei dintre Jasmine Paolini și Destanee Aiava din runda inaugurală de la US Open, în complexul de la Flushing Meadows.

Paolini a trecut fără bătăi de cap de Destanee Aiava (scor 6-2, 7-6(4)), iar Ray Giubilo a uimit asistența cu una dintre fotografiile sale.

În respectiva imagine este Jasmine Paolini: jucătoarea italiană a fost surprinsă cu fața prin racordaj, iar semnul de la Yonex (producător de rachete cu care sportiva are contract) îi vine precum o „mască de Halloween”.

De altfel, comentariul care însoțește această postare este „Nu e Halloween”.

Giubilo este fotograf pentru www.tennisitaliano.it și este prezent pe terenurile de tenis de peste trei decenii.

Jasmine Paolini, pe terenul de joc, varianta Ray Giubilo

 

View this post on Instagram

 

A post shared by RAY GIUBILO (@raygiubilo)

