FOTO O poteca tematică de 3,7 km realizată în zona împădurită, cu lacuri și fagi seculari din Nucșoara/ Unde începe traseul „Arhitecții naturii”

Comuna Nucșoara și Fundația Conservation Carpathia au inaugurat miercuri, 27 august, traseul tematic „Arhitecții Naturii”, o potecă turistică de 3,7 km pentru drumeție și cunoașterea naturii. Noul traseu, cu dificultate ușoară, parcurge păduri, lacuri și zone cu fagi seculari, fiind accesibil și familiilor cu copii, după cum se arată în descrierea făcută de organizatori.

Poteca combină drumeția cu interpretarea naturii, punând în prim-plan trei „arhitecți”: zimbrul, reintrodus în zona Nucșoara, castorul, cunoscut pentru modul în care își transformă habitatul, și omul, care modelează peisajul prin activități tradiționale. Potrivit comunicatului Fundației Conservation Carpathia, panourile informative amplasate pe traseu explică aceste interacțiuni, transformând plimbarea într-o lecție despre natura și cultura locală.

„Nucșoara are multe de arătat, avem una dintre cele mai spectaculoase comune datorită naturii, a istoriei pe care o avem aici, dar și a oamenilor. Acest nou traseu este o invitație de a ne descoperi, de a petrece timp, de a lua la pas locurile care sunt atât de speciale la noi. Veniți pentru Arhitecții Naturii, rămâneți să descoperiți fagii, apoi mergeți pe Vârful Moldoveanu”, a declarat Ion Cojocaru, primarul comunei.

Traseul poate fi parcurs în 2-3 ore și pornește din zona Primăriei Nucșoara, urmând dreapta la prima intersecție, în drumul spre satul Slatina. Intrarea pe traseu este marcată de un panou, iar vizitatorii se pot ghida după indicatoare, instalațiile și semnele de pe poteci. Cei care vin cu autovehiculul, îl pot lăsa în parcarea amenajată la punctul de start.

Pe traseu există trei spații de relaxare, amplasate în poieni, dar și într-o zonă panoramică, care permit drumeților să admire peisajele și să se odihnească. Acestea pot fi utilizate și de grupurile de copii care pot veni cu profesorii să desfășoare lecții în natură.

Potecile, inclusiv cele din cadrul proiectului „Pădurea cu Povești Nemuritoare”, pot fi urmărite online și descărcate cu ajutorul track-urilor GPS de pe aboricupovesti.ro sau direct în browser la experience.arcgis.com.

Traseul „Arhitecții Naturii” a fost realizat în cadrul proiectului LIFE Carpathia, cu scopul de a proteja biodiversitatea și de a promova turismul sustenabil în Munții Făgăraș, prin colaborarea între Fundația Conservation Carpathia și Asociația Română de Ecoturism.