FOTO Cum arată casca specială pe care Lewis Hamilton o poartă la Marele Premiu al Braziliei

De șapte ori campion mondial, Lewis Hamilton poartă o cască specială cu ocazia Marelui Premiu al Braziliei din acest weekend. De asemenea, britanicul va conduce legendarul monopost McLaren MP4/5B, cel în care Ayrton Senna a câștigat titlul din 1990.

Casca specială a lui Lewis este una în culorile steagului Braziliei. În plus, sâmbătă, după sesiunea de calificări, Lewis va pilota legendarul monopost McLaren MP4/5B.

În acest monopost, Ayrton Senna a câștigat titlul din 1990.

„Îmi place să vin în Brazilia, e culoare, e Ayrton, e cultură. Nu am crezut niciodată că voi ajunge să conduc maşina lui Ayrton aici. Mă emoționează doar gândul că voi pilota acest monopost” – Lewis Hamilton.

Casca pe care Lewis Hamilton o poartă cu ocazia Marelui Premiu al Braziliei

Check out @LewisHamilton ‘s special tribute helmet for the #BrazilGP .

Lewis Hamilton va pilota monopostul cu are Ayrton Senna a câștigat titlul mondial din Formula 1 în anul 1990

Lewis Hamilton will pay tribute to Ayrton Senna at the Brazilian GP by driving his 1990 McLaren following the Sprint race and Qualifying 🇧🇷 pic.twitter.com/kCEsxdBsHF

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) October 31, 2024