Max Verstappen, avertizat de un rival că toți piloții din Formula 1 sunt împotriva lui în disputa de pe circuit cu Lando Norris

Max Verstappen (RedBull) și Lando Norris (McLaren) au avut dueluri dincolo de limitele regulamentului la ultimele două Mari Premii, iar lupta dintre cei doi rivali s-a lăsat cu câte o penalizare pentru fiecare.

Vorbind despre penalizarea de 20 de secunde primită de Verstappen pe durata Grand Prixului din Mexic, George Russell (pilot al celor de la Mercedes) spune că toți piloții din Formula 1 sunt împotriva lui Max atunci când vine vorba despre duelurile cu Lando care au avut la bază manevre incorecte.

Din calitatea de director al Asociației piloților de Grand Prix, Russell a avertizat că în acest moment întreaga grilă este de partea lui Norris în recentele sale lupte de pe circuit cu Verstappen.

Mai mult decât atât, George Russell spune că este nevoie urgent de o schimbare a regulamentului astfel încât episoade precum cele dintre Max și Lando să fie mai aspru pedepsite.

„Aș spune că 19 din 20 de piloți au spus: ei bine, dacă este incorect (n.r. ceea ce a făcut Max) faceți schimbarea de astăzi. Mă bucur că acele incidente au fost pedepsite și sper ca în viitor ceea ce am văzut la ultimele două Mari Premii să nu mai aibă loc”, spune George Russell.

„În momentul de față vedeți o serie de manevre care sunt dincolo de divertisment sau de sport. Este nedrept de la un punct încolo”, a completat pilotul celor de la Mercedes.

Norris a încercat să-l depășească pe Verstappen în turul patru al Marelui Premiu din Mexic, iar campionul mondial en-titre l-a blocat cu o manevră incorectă, scoțându-l în afara pistei. De întreaga situație a profitat Charles Leclerc, pilotul celor de la Ferrari.

