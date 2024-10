Max Verstappen, pregătit pentru o penalizare pentru Marele Premiu al Braziliei, din acest weekend

Max Verstappen a fost penalizat pe durata MP din Mexic, a încheiat cursa pe locul șase și a mai pierdut din avantajul față de Lando Norris. Veștile rele nu se opresc însă aici pentru campionul mondial en-titre, olandezul urmând să fie nevoit să schimbe motorul monopostului său RedBull pentru Grand Prixul din Brazilia.

În acest weekend va avea loc Marele Premiu al Braziliei (duminică, 3 noiembrie), iar Helmut Marko, consilierul echipei RedBull, a anunțat că Max va avea nevoie de un motor nou cu ocazia cursei de pe circuitul de la Interlagos.

Această schimbare îi va aduce olandezului o penalizare de cinci locuri pe grila de start a Marelui Premiu de la Sao Paulo.

„Totul a început să meargă prost cu problemele la motor în antrenamente. Nu am putut să ne facem treaba nici cu pneul mediu, nici cu cel dur. Dar chiar dacă totul ar fi decurs normal duminică, tot nu am fi putut egala viteza celor de la Ferrari și McLaren”, spune Marko.

„Cu cât îmbătrânește un motor, cu atât scade mai mult performanța. O penalizare de cinci locuri pe grila de start din Brazilia nu este un lucru chiar atât de rău, pentru că acolo se poate depăși relativ ușor.

În Brazilia sunt o mulțime de viraje lente, iar aceasta este una dintre slăbiciunile noastre”, a completat oficialul celor de la RedBull.

Helmut Marko nu-l vede pe Max Verstappen câștigând Marele Premiu din Brazilia, speranțele importante la o victorie fiind îndreptate către cursa din Qatar.

