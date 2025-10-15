FOTO Cum a ajuns echipa Muzeului ASTRA din Sibiu la Bruxelles, unde a primit prestigiosul premiu Europa Nostra / Directorul muzeului, surprins când doarme în mașină: „Dacă mergeam patru oameni cu avionul săream de 2000-3000 de euro, transportul a fost găsit de mine printr-o sponsorizare și partea de cazare la fel”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Directorul general al Muzeului ASTRA din Sibiu, Ciprian Ștefan, a fost fotografiat când doarme în mașină în timpul călătoriei spre Bruxelles, unde muzeul a primit prestigiosul premiu Europa Nostra. Imaginea s-a viralizat pe rețelele sociale, iar Ciprian Ștefan a distribuit și el fotografia, miercuri, împreună cu următorul mesaj:

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Cultura dezvoltă! E adevărat, cu mari sacrificii. Dar să fiu alături de o parte din echipa de implementare, e o mare bucurie și nu e prima dată când se întâmplă așa! Doamne ajută! Venim cătă Sibiu!”

Directorul Ciprian Ștefan a explicat, într-o declarație, că a dorit să fie prezenți mai mulți oameni din echipa Muzeului ASTRA la decernarea premiului, iar călătoria cu avionul ar fi fost prea scumpă.

„Sunt constrângerile bugetare și ce vă pot spune este că nu sunt singur în acest rezultat, am o echipă fabuloasă lângă mine, a fost foarte multă muncă și mi-am dorit să fie alături o parte din colegii mei, e un moment unic și în cariera lor să fi parte dintr-un mare premiu european. Am fost sprijiniți cu un microbuz și cu o mașină, așa am plecat la drum 12 oameni. Echipa mea este cea mai importantă și echipa mea trebuia să simtă că are succes. Dacă mergeam patru oameni cu avionul săream de 2000-3000 de euro, transportul a fost găsit de mine printr-o sponsorizare și partea de cazare la fel. E și fain pentru că am socializat, am râs, am glumit și a fost foarte important că am putut să ne bucurăm împreună de reușita noastră”, a declarat Ciprian Ștefan citat de Turnul Sfatului.

O altă fotografie din timpul călătoriei spre Bruxelles a fost publicată chiar de directorul muzeului, împreună cu mesajul:

„Mem! Dacă vrei să găsești soluții, mai greu așa, dar cu prieteni și echipă faină, totul e posibil! Și da! Mergem să aducem un premiu valoros României! Poate, cândva, performanța va fi răsplătită! Să ne țineți pumnii!”

Întins pe o suprafață de aproape 100 de hectare în jurul lacului Dumbrava, muzeul ASTRA din Sibiu este cel mai mare muzeu în aer liber din România și unul dintre cele mai importante din Europa. Câteva sute de construcții tradiționale au fost atent demontate din satele lor de origine și reconstruite cu migală în acest cadru natural spectaculos.

Distincția a fost acordată Muzeului Astra în cadrul ceremoniei de decernare a Premiilor Patrimoniului European 2025, care a avut loc luni, 13 octombrie, la Bruxelles, Belgia.

Centrul de Activități și Resurse Regionale ASTRA (C.A.R.R.) este găzduit în Casa Artelor, o clădire din secolul al XIV-lea, recent restaurată, din centrul istoric al Sibiului. Administrat de Muzeul ASTRA – cel mai important muzeu în aer liber din România – centrul funcționează ca un hub urban pentru formare profesională, certificare a meșterilor și educație pentru patrimoniu. Centrul a fost dezvoltat în parteneriat cu Museene i Sør Trøndelag (Norvegia) și Future Capital (România), finanțat în cadrul programului RO-CULTURA printr-un grant al Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (EEA Grants), și de un sprijin consistent din partea Consiliului Județean Sibiu”, se arată în comunicat.

Proiectul a urmărit două aspecte: restaurarea și refuncționalizarea unei hale de breaslă din perioada mediecală și dezvoltarea unei infrastructuri sustenabile pentru protejarea și transmiterea abilităților meșteșugărești tradiționale. Peste 80% din clădirea istorică este acum accesibilă publicului, cu noi spații pentru expoziții, activități de creație, educație și comerț. Măsurile de reabilitare au vizat și asigurarea accesului incluziv, prin instalarea unui lift și a unor toalete accesibile.

Premiul „Education Training and Skills” a fost anunțat de Comisia Europeană și Europa Nostra încă în luna iunie. Centrul ASTRA a impresionat prin faptul că a reușit să revitalizeze o casă medievală a breslelor, transformând-o într-un centru vibrant de formare, certificare și cultură. Prin parteneriate inovatoare, acesta a creat un precedent național în ceea ce privește recunoașterea meșteșugurilor tradiționale, profesionalizarea meșterilor și conectarea patrimoniului, educației și rezilienței comunităţii.