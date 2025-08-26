FOTO A 18-a zi de proteste organizate de sindicate în fața Ministerului Educației și Cercetării, față de Legea Bolojan
Federațiile sindicatelor din învățământ au organizat, marți dimineață, o nouă manifestație de protest față de Legea Bolojan și prevederile acesteia privind educația, în fața sediului Ministerului de resort. Este a 18-a zi de proteste, declanșate de sindicate în urmă cu 4 săptămâni, scrie Edupedu.ro.
Profesorii care sunt în fața Ministerului Educației și Cercetării cer demisia ministrului Daniel David.
Sindicatele au anunțat proteste zilnice până la începutul anului școlar.
Federațiile au transmis profesorilor că este esențial ca, în data de 8 septembrie, să nu participe la festivitățile de deschidere oficială a anului școlar 2025-2026: „Nu putem să participăm la festivități golite de conținut și să aplaudăm discursuri ipocrite și demagogice” – citește pe larg aici
