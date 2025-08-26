G4Media.ro
FOTO A 18-a zi de proteste organizate de sindicate în fața Ministerului…

Foto: FSE Spiru Haret

FOTO A 18-a zi de proteste organizate de sindicate în fața Ministerului Educației și Cercetării, față de Legea Bolojan

26 Aug

Federațiile sindicatelor din învățământ au organizat, marți dimineață, o nouă manifestație de protest față de Legea Bolojan și prevederile acesteia privind educația, în fața sediului Ministerului de resort. Este a 18-a zi de proteste, declanșate de sindicate în urmă cu 4 săptămâni, scrie Edupedu.ro.

Profesorii care sunt în fața Ministerului Educației și Cercetării cer demisia ministrului Daniel David.

Sindicatele au anunțat proteste zilnice până la începutul anului școlar.

Foto: FSE Spiru Haret

Federațiile au transmis profesorilor că este esențial ca, în data de 8 septembrie, să nu participe la festivitățile de deschidere oficială a anului școlar 2025-2026: „Nu putem să participăm la festivități golite de conținut și să aplaudăm discursuri ipocrite și demagogice” – citește pe larg aici

