Fotbalist român, pe lista „bunurilor” oligarhului rus Roman Abramovici / Cristian Manea, menționat într-o investigație de presă care arată că Abramovici era beneficiarul unor offshore-uri din Cipru prin care cumpăra și transfera jucători din Europa

Cristian Manea, unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști români din ultimii 20 de ani, a fost în proprietatea oligarhului Roman Abramovici, relatează context.ro. Investigația internațională Cyprus Confidential scoate la iveală faptul că Abramovici era beneficiarul unor offshore-uri din Cipru prin care cumpăra și transfera jucători din Europa. Tricolorul Manea este unul dintre cei 21 de fotbaliști care au ajuns în inventarul fostului patron al clubului londonez Chelsea prin această schemă opacă, pe care conducerea UEFA a descris-o ca fiind apropiată de principiile sclaviei moderne.

Cu două meciuri rămase din campania de calificare pentru EURO 2024, echipa națională a României se află pe un loc de calificare și urmează să joace două partide cruciale cu Israel și Elveția. Selecționata țării noastre este neînvinsă după 8 meciuri jucate, iar la aceste rezultate a contribuit și fundașul dreapta Cristian Manea, în vârstă de 26 de ani.

Legitimat în prezent la CFR Cluj, Manea a jucat 4 meciuri în campania de calificare pentru EURO, până s-a accidentat în luna septembrie, suferind o leziune la genunchi în timpul unui antrenament.

Cristian Manea a debutat în prima scenă a fotbalului românesc la FC Viitorul Constanța – echipa patronată de Gică Hagi și devenită, între timp, Farul Constanța – iar în 2014, cu puțin timp înainte să împlinească 17 ani, debuta și la echipa națională.

La un an distanță de la acel moment, în presa sportivă internațională apăreau informații potrivit cărora Manea va fi transferat de la Viitorul Constanța la Chelsea. În realitate, tânărul jucător era legitimat de Apollon Limassol, pentru care nu a evoluat niciun minut, și ajungea să joace pentru Royal Mouscron, înainte de a reveni în România.

„Da, sincer să vă zic, prima oară am crezut că acolo merg. Prima oară când am auzit unde mă duc, am început să plâng. Când am auzit că merg în Belgia, la Mouscron. Am zis că nu se poate aşa ceva!”, spunea tânărul fotbalist în anul 2018, într-un interviu acordat OrangeSport.

Abia în 2023, însă, o scurgere de date ce conține milioane de documente ale unor firme de consultanță din Cipru, obținută de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) și analizată în parteneriat cu OCCRP, Context.ro din România și publicații precum The Guardian sau Der Standard scot adevărul la iveală.

Legătura dintre Manea și Chelsea există indirect și n-a fost vorba de un transfer. Documentele consultate de Context.ro în cadrul proiectului „Cyprus Confidential” demonstrează că tricolorul Manea a intrat în inventarul lui Roman Abramovici, patronul lui Chelsea la acea vreme, dar n-a ajuns să joace pentru echipa londoneză.

Cum a ajuns Cristian Manea un „bun” al lui Abramovici

Arhiva „Cyprus Confidential” consultată de Context.ro conține zeci de documente despre cum a ajuns Manea în portofoliul lui Roman Abramovici. Pe 27 iunie 2014 a fost semnat un acord de împrumut între Leiston Holdings Limited, din Insulele Virgine Britanice, și Silva Trading Limited, din Limassol, companie ce apare ca acționar în clubul de fotbal Apollon Limassol.

În acel acord era menționat că Leiston Holdings este interesată să cumpere 100% din drepturile federative și economice ale jucătorului Cristian Manea, legitimat la acel moment la Viitorul Constanța. Documentele consultate de Context.ro arată că beneficiarul real al Leiston Holdings Limited este oligarhul rus Roman Abramovici.

Achiziția lui Manea s-a făcut sub forma unui contract de împrumut. Offshore-ul controlat de oligarhul rus a împrumutat Silva Trading cu 3 milioane de euro. Suma urma să fie recuperată din transferurile viitoare ale jucătorului român, iar Silva să rămână cu doar 25.000 de euro. În schimb, dacă Manea nu ar fi jucat deloc pentru Apollon Limassol, clubul cipriot urma să rețină 5% din profitul net al viitorului transfer.

Ulterior, pe 21 noiembrie 2016, se fac modificări la contractul inițial. În scenă intră o altă companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice – Conbair Holdings Limited care preia drepturile economice și federative ale lui Cristian Manea. Totodată, în acel contract era stipulat că trebuia făcută o nouă plată, de 200.000 de euro, între off-shore-uri, pentru că Manea jucase în sezonul 2016-2017 la Mouscron.

Trei ani mai târziu, la 31 decembrie 2019, Cristian Manea apărea drept „bun intangibil”, în valoare de 3,4 milioane de euro, pe situația financiară a companiei Conbair Holdings Limited. Și acest offshore era controlat tot de către Roman Abramovici. Citește mai mult în context.ro.