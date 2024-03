Fostul președinte pro-rus al Moldovei, atac la Maia Sandu pe motiv că nu are copii / Laude pentru Viktor Orban, calul troin al lui Putin în UE

Igor Dodon, fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, a lansat sâmbătă un atac sub centură la președinta Maia Sandu pe motiv că aceasta nu are copii. Dodon a preluat o temă favorită a Rusiei, campania LGBT la copii, și a spus că nu are ce discuta pe această temă cu Maia Sandu – trimitere la faptul că președinta Republicii Moldova nu are copii.

”Sunt împotriva propagandei LGBT în școlile noastre. Sunt împotriva faptului, ca copiilor mei să li se vorbească despre asta la ore. Cu Sandu nu ai ce discuta pe acest subiect, dar mă întreb dacă Grosu, Recean, vor acest lucru pentru copiii lor? Sunt sigur la 100% că nu”, a spus Dodon într-o postare pe Facebook.

El l-a lăudat și pe Viktor Orban, calul troian al Rusiei în UE și NATO, cel care a transformat campania LGBT într-o temă favorită de atac la adresa UE.

”În acest sens, împărtășesc poziția lui Trump și a lui Orban, care sunt împotriva tuturor acestor lucruri. Ași dori ca la putere în Moldova să fie o persoană cu aceleași viziuni ca ei, care ar opri totul și ar apăra interesele naționale ale Republicii Moldova. Dacă ar fi să iau un exemplu de la un lider occidental, atunci de la Trump și Orban, nu de la Biden și Macron”, a spus Dodon.

Fostul președinte prorus al Moldovei, Igor Dodon, a primit de la asociația de afaceri „Delovaia Rossia” din Moscova, în șapte luni, chiar și după începerea invaziei ruse din Ucraina, suma de 20 de milioane de ruble rusești, echivalentul a 300.000 de dolari în conturile asociației de afaceri moldo-ruse pe care o conduce, potrivit unei investigației a RISE Moldova și Centrul Dossier din Rusia.

„Delovaia Rossia” este o organizaţie non-guvernamentală apropiată Kremlinului ce promovează afacerile Rusiei în toată lumea, iar reprezentantul ei pentru Moldova este Igor Ceaika, fiul fostului procuror general al Rusiei, Iuri Ceaika.

Banii au fost livrați de la Moscova în perioada octombrie 2021 și până în aprilie 2022. Pentru salariul anual al lui Igor Dodon, în bugetul Uniunii de Afaceri Moldo-Ruse a fost planificată suma de 6,7 milioane de ruble, circa 85,000 de dolari. Însă, pe lângă salariul de bază, Dodon și-a aprobat un premiu suplimentar de 50 la sută din salariul de bază, acumulând astfel în jur de 130.000 de dolari.