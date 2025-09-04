Fosta ministră Ana Birchall acuză că ministra de Externe Oana Țoiu a declanșat un scandal diplomatic cu China și că a fost la Moscova în 2014 imediat după ce Vladimir Putin a anexat ilegal Crimeea

Fosta ministră a Justiției Ana Birchall a acuzat-o joi pe ministra de Externe Oana Țoiu că a declanșat un scandal diplomatic cu China după ce aceasta a condamnat prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la summitul organizat de președintele Xi Jinping la Beijing alături de dictatorul rus Vladimir Putin. Totodată, Birchall a amintit o postare a Oanei Țoiu din aprilie 2014 în care aceasta anunța că merge la un eveniment de business la Moscova, la două luni după anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia, condamnată inclusiv de România.

”Îmi este efectiv milă de diplomații care trebuie să facă damage repairs (atât cât se mai poate face) după toate tembelismele din ultimile luni! La momentul audierii ca ministru sigur d-na Oana Țoiu nu știa dar poate totuși între timp a aflat că România are cu China un “Parteneriat Amplu de Prietenie și Cooperare” iar cu India România are un Parteneriat Extins!

Iar dacă ar înțelege diplomație ar ști cât de mult rău a făcut declarația ei absolut tembelă de azi! Ar fi indicat să știe contribuția României la o vizită extrem de importantă în China a unui președinte SUA de exemplu”, a scris Birchall pe rețelele sociale.

Postarea ei a venit după ce Oana Țoiu declarase, cu referire la vizita foștilor premieri Năstase și Dăncilă la Beijing, că ”România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română. Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi dar probabil că invitația a fost bazata si pe rolul de fosti premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut si nu de viitorul României. România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”.

Birchall a repostat și mesajul din aprilie 2014 pe rețeaua X (fostă Twitter) al Oanei Țoiu, care pe atunci nu ocupa nici o funcție publică.

”Spre Moscova pentru un workshop de Social Business Models la #SIA”, a scris Oana Țoiu în 8 aprilie 2014.

”Sunt convinsă (sau mai degrabă NU) că în aprilie 2014, la nici 2 luni de la anexarea ilegală a Crimeei de către Putin, când d-na Țoiu mergea la Moscova, invitată de un ONG rusesc, i-a bătut obrazul lui Putin și a condamnat anexarea ilegală a Crimeei…sau poate că nu!?”, a mai scris Ana Birchall.