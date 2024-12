Fost număr trei ATP agită apele în tenis: „Femeile nu trebuie să câștige cât bărbații”

Nikolay Davydenko este unul dintre foștii importanți jucători de tenis, rusul aflându-se cel mai sus pe locul 3 în clasamentul ATP. Ajuns la 43 de ani, Nikolay agită puțin apele în sportul alb, el fiind de părere că jucătoarele nu ar trebui să primească aceleași sume precum jucătorii din tenis.

Davidenko a câștigat 21 de turnee în carieră într-o perioadă în care Federer, Nadal și mai apoi Djokovic au dominat tenisul de câmp mondial.

A bifat patru prezențe în semifinale la Grand Slam-uri (Roland Garros 2005, 2007 și US Open 2006 și 2007) și a bifat victorii contra reprezentanților BIG 3: două cu Federer (19 înfrângeri), șase cu Nadal (5 înfrângeri) și două cu Djokovic (șase înfrângeri).

Recent, Davydenko a vorbit despre tenisul momentului, iar rusul a produs ceva „valuri” în momentul în care a precizat că femeile nu merită să câștige aceiași bani din tenis precum bărbații.

„Femeile stau mult mai puțin pe teren și nu joacă niciodată meciuri de cinci seturi (n.r. așa cum se întâmplă la bărbați la Grand Slam-uri).

Jucătorii muncesc mult mai mult decât jucătoarele în timpul meciurilor, nu mi se pare deloc corect să primească aceiași bani.

Trebuie să spunem că Serena Williams, de exemplu, de-a lungul carierei sale a câștigat anumite turnee de Grand Slam pierzând doar 10 game-uri pe parcursul întregului turneu.

Nu într-un meci, vreau să spun în tot turneul! A câștigat atât de multe seturi cu 6-0 sau 6-1 fără să transpire sau să risipească energie, atât de dominantă a fost. Acest lucru nu se întâmplă niciodată în rândul bărbaților”, este de părere Davydenko.

Fostul jucător spune că poate exista egalitate între sexe atunci când vine vorba despre turnee inferioare, precum cele de 250, 500 și chiar 1000 de puncte.

„Este posibil să existe aceleași premii, în aceste cazui pot să înțeleg și eu”, spune Nikolay.

„Uneori ajungi la setul cinci în primul tur și apoi poate pierzi, jucând ore întregi. Nu poți plăti la fel femeile și bărbații tocmai din acest motiv”, a conchis Davydenko.

Nikolay Davydenko says male tennis players work 3 times harder than female tennis players in Grand Slams, so it’s unfair to pay women equally:

“In the 250, 500, 1000 category tournaments, it’s possible. But when you talk about Grand Slam tournaments… You don’t play five-set… pic.twitter.com/QCxKmbEBN9

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 14, 2024