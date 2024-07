Forțele armate ucrainene au respins unul dintre cele mai mari atacuri ale armatei ruse din ultimele opt luni (ISW)

Forțele armate ucrainene au reușit să respingă unul dintre cele mai mari atacuri ale armatei ruse începând cu luna octombrie 2023, potrivit experților de la Institutul american pentru studiul războiului (ISW), citați de BBC.

Potrivit celui mai recent raport al prestigiosului think-tank, atacul rusesc, care a folosit vehicule blindate, a început în zorii zilei de 24 iulie în apropiere de Konstantinovka, în regiunea Donețk, după ce armata rusă a reușit să se apropie de periferia sud-estică a orașului.

Potrivit brigăzii forțelor armate ucrainene care operează în direcția Kurakhovsky, forțele ruse au atacat pozițiile ucrainene în număr mare, la operațiune participând 11 tancuri, 45 de vehicule blindate de infanterie, un vehicul de luptă de sprijin pentru tanc Terminator, 12 motociclete și aproximativ 200 de militari.

