Fondatorul gherilei PKK din Turcia a primit permisiunea să se întâlnească cu avocaţii, pentru prima dată în ultimii 6 ani

Fondatorul încarcerat al gherilei kurde PKK, Abdullah Ocalan, a primit permisiunea, pentru prima dată în ultimii şase ani, să se întâlnească cu avocaţii săi, a anunţat miercuri echipa sa juridică, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Pe 15 septembrie 2025 i-am vizitat pe dl Ocalan şi pe ceilalţi clienţi ai noştri care sunt deţinuţi în închisoarea Imrali, după o întrerupere de şase ani”, a postat pe reţeaua X biroul de avocatură Asrin Hukuk.

„Procesul de pace şi de societate democratică a atins stadiul soluţionării legale”, a estimat şeful PKK, care a vorbit despre dorinţa sa de a vedea în Turcia un cadru legal pentru dezarmarea grupării armate kurde, potrivit unor afirmaţii relatate de avocaţii săi.

Din decembrie 2024, o delegaţie condusă de partidul pro-kurd DEM, cea de a treia forţă în Parlamentul turc, s-a deplasat în mai multe rânduri pentru a-l vizita pe Ocalan, în cadrul procesului de pace între Ankara şi PKK, dar avocaţii săi nu au obţinut din 2019 permisiunea de a-l vizita.

Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) a decis să pună capăt unei perioade de patru decenii de luptă împotriva forţelor turce, care s-a soldat cu cel puţin 45.000 de morţi, şi a început în iulie să depună armele.

Deţinut din 1999 pe insula-închisoare Imrali din largul oraşului Istanbul, Abdullah Ocalan a făcut apel pe 27 februarie la mişcarea sa să se dizolve, profitând de un proces iniţiat de autorităţile de la Ankara din octombrie.

O comisie parlamentară turcă însărcinată să pregătească un cadru legal pentru procesul de pace şi-a început lucrările în august, notează AFP.