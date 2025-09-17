G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fondatorul gherilei PKK din Turcia a primit permisiunea să se întâlnească cu…

Abdullah-Ocalan
Screenshot

Fondatorul gherilei PKK din Turcia a primit permisiunea să se întâlnească cu avocaţii, pentru prima dată în ultimii 6 ani

Articole17 Sep • 140 vizualizări 0 comentarii

Fondatorul încarcerat al gherilei kurde PKK, Abdullah Ocalan, a primit permisiunea, pentru prima dată în ultimii şase ani, să se întâlnească cu avocaţii săi, a anunţat miercuri echipa sa juridică, relatează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Pe 15 septembrie 2025 i-am vizitat pe dl Ocalan şi pe ceilalţi clienţi ai noştri care sunt deţinuţi în închisoarea Imrali, după o întrerupere de şase ani”, a postat pe reţeaua X biroul de avocatură Asrin Hukuk.

„Procesul de pace şi de societate democratică a atins stadiul soluţionării legale”, a estimat şeful PKK, care a vorbit despre dorinţa sa de a vedea în Turcia un cadru legal pentru dezarmarea grupării armate kurde, potrivit unor afirmaţii relatate de avocaţii săi.

Din decembrie 2024, o delegaţie condusă de partidul pro-kurd DEM, cea de a treia forţă în Parlamentul turc, s-a deplasat în mai multe rânduri pentru a-l vizita pe Ocalan, în cadrul procesului de pace între Ankara şi PKK, dar avocaţii săi nu au obţinut din 2019 permisiunea de a-l vizita.

Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) a decis să pună capăt unei perioade de patru decenii de luptă împotriva forţelor turce, care s-a soldat cu cel puţin 45.000 de morţi, şi a început în iulie să depună armele.

Deţinut din 1999 pe insula-închisoare Imrali din largul oraşului Istanbul, Abdullah Ocalan a făcut apel pe 27 februarie la mişcarea sa să se dizolve, profitând de un proces iniţiat de autorităţile de la Ankara din octombrie.

O comisie parlamentară turcă însărcinată să pregătească un cadru legal pentru procesul de pace şi-a început lucrările în august, notează AFP.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.