Festivalul Filmului European începe pe 8 mai în Bucureşti şi alte nouă oraşe din ţară

Cea de-a XXIX-a ediţie a Festivalului Filmului European va începe pe 8 mai la Bucureşti şi va fi urmat de ediţii locale speciale în nouă oraşe din România, marcând un record în ceea ce priveşte numărul de oraşe în care festivalul va fi prezent, informează un comunicat transmis, vineri, Agerpres.

În Bucureşti, Festivalul va avea loc în perioada 8 – 18 mai, la Sala Luceafărul, unde va avea loc Gala de deschidere, pe 8 mai, Cinema Elvire Popesco între 9 şi 15 mai, şi Cinemateca Eforie între 9 – 11 şi 16 – 18 mai.

Ediţiile locale vor avea loc după programul: Braşov: 9 – 11 mai, Centrul Cultural Reduta; Timişoara: 15 – 18 mai, Cinema Studio; Sfântu Gheorghe: 17 – 18 mai, Cinema Arta by Cityplex; Botoşani: 22 – 25 mai, Cinema Unirea; Deva: 23 – 25 mai, Centrul Cultural Drăgan Muntean; Iaşi: 23 – 25 mai, Muzeul Vasile Pogor – Casa Junimii; Târgu Mureş: 23 – 25 mai, Muzeul Judeţean Mureş – Secţia de Istorie (Cetate), Sala Multimedia; Chitila: 30 mai – 1 iunie, Amfiteatrul din Parcul Valea Mangului; Târgu Jiu: 30 mai – 1 iunie, Cinema Sergiu Nicolaescu.

„Suntem prezenţi, în acest an, în cel mai mare număr de oraşe la care ne-am încumetat vreodată să ajungem simultan: zece! Perseverăm în această ambiţie de a răspândi cât mai mult generosul mesaj ‘Cultura uneşte’, perfect aliniat cu spiritul european şi de mare actualitate în aceste zile. Festivalul nostru se afirmă, încă o dată, ca un instrument esenţial în confirmarea unităţii europene prin artă. Într-o Europă asediată de incertitudini, filmul devine un far esenţial, şi, dincolo de escapism, se poate transforma într-o oglindă curajoasă a realităţii. Cinematografia europeană a cultivat întotdeauna poveştile diverse şi vocile autentice, fără să dea înapoi în faţa fricilor, crizelor şi provocărilor de tot felul. Aşteptăm verdictul cinefililor din cele 10 oraşe, în speranţa că, venind la film, în luna mai, în preajma Zilei Europei, se vor simţi solidari cu această comunitate unită prin valori, vise şi aspiraţii asemănătoare”, a declarat Liviu Jicman, preşedinte al ICR şi al EUNIC (European Union National Institutes for Culture), citat în comunicat.

Ediţia 2025 a Festivalului Filmului European, curatoriată de criticul de film Cătălin Olaru, reuneşte peste 40 de lungmetraje, din care 28 prezentate în premieră naţională, şi 2 selecţii de scurtmetraje, proiectate de asemenea în premieră naţională. Printre acestea se numără 11 documentare, 13 filme regizate de femei şi 2 filme – coregizate de femei.

În cele zece oraşe vor fi prezente în selecţia FFE filme recompensate la cele mai importante festivaluri la nivel mondial, printre care se numără „A Sudden Glimpse to Deeper Things” (regia Mark Cousins), de „Toxic” (regia Saulë Bliuvaitë) sau de „1489” (regia Shoghakat Vardanyan), „Des Teufels Bad / Devil’s Bath” (regia Veronika Franz şi Severin Fiala), „El llanto / The Wailing” (regia Pedro Martín Calero) sau „Mond / Moon” (regia Kurdwin Ayub).

În Bucureşti şi Timişoara biletele vor putea fi achiziţionate online, pe platforma Eventbook.ro şi direct din cinematografe, iar în restul oraşelor accesul este gratuit.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene în România, EUNIC România şi UCIN – Uniunea Cineaştilor din România, în parteneriat cu ambasadele, centrele şi institutele culturale europene.