Circulaţia tramvaielor pe linia 41 a fost reluată sâmbătă / STB a…

sursa foto: Facebook/ Societatea de Transport București – STB SA

Circulaţia tramvaielor pe linia 41 a fost reluată sâmbătă / STB a reuşit să finalizeze lucrările mai devreme decât termenul anunţat iniţial

23 Aug

Circulaţia tramvaielor pe linia 41 a fost reluată sâmbătă, 23 august, în urma finalizării lucrărilor de infrastructură din intersecţia Bulevardul Ghencea cu strada Constantin Titel Petrescu, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti (STB).

„Revenirea tramvaiului pe traseu la această dată a fost posibilă prin eforturile angajaţilor STB, care au reuşit să finalizeze lucrările mai devreme decât termenul anunţat iniţial (1 septembrie), astfel încât călătorii să beneficieze din nou de o conexiune directă şi rapidă pe una dintre cele mai importante linii ale Capitalei. Tramvaiul 41 asigură legătura între terminalul Ghencea şi Piaţa Presei”, se arată într-un comunicat al STB transmis AGERPRES, transmite Agerpres.

În acest context, liniile navetă 641 şi 643, introduse temporar pentru a prelua fluxul de călători, sunt desfiinţate începând cu data de 23 august.

Pe linia 41 circulă zilnic aproximativ 150.000 de călători.

