Festivalul „Enescu”: Orchestra of the Age of Enlightenment – joi, pe scena Ateneului Român

Orchestra of the Age of Enlightenment va evolua, joi, de la ora 17:00, pe scena Ateneului Român, în spectacolul „Breaking Bach”, realizat de coregraful şi regizorul danez Kim Brandstrup, în care muzica şi dansul creează naraţiuni emoţionante şi sugestive, informează site-ul evenimentului, transmite Agerpres.

Spectacolul, în care va evolua ca solistă violonista Margaret Faultless, are loc în cadrul Festivalului Internaţional ‘George Enescu’.

Programul cuprinde lucrări de Johann Sebastian Bach: Uvertura din Suita pentru orchestră nr. 3 in re major BWV 1068; Concertul pentru două viori şi orchestră de coarde în re minor BWV 1043; Sarabanda din Suita pentru orchestră nr. 2 în si minor BWV 1067; Preludiu din Suita pentru violoncel nr. 1 în sol major BWV 1007; Curanta din Suita pentru violoncel nr. 2 în re minor BWV 1008; Sarabanda din Suita pentru violoncel nr. 5 în do minor BWV 1011; Rondeau din Suita pentru orchestră nr. 3 în re major BWV 1068; Concertul pentru oboi în sol minor BWV 1056R; Arie din Suita pentru orchestră nr. 3 in re major BWV 1068 şi Concertul brandenburgic nr. 3 în sol major BWV 1048

* Muzica preferată a marelui Gustav Klimt va putea fi audiată la MINA – Muzeul Artei Noi Imersive, de la ora 20:00, în cadrul spectacolului „Klimt meets Bosendorfer – Ver Sacrum by Alexandra Silocea”.

„Klimt Meets Bosendorfer – Ver Sacrum” (Primăvara sacră) este un concept creat de pianista de renume internaţional şi artista Bosendorfer Alexandra Silocea.

Evenimentul unic reuneşte lucrări pentru pian solo, preferate ale lui Klimt, recitaluri de poezie evocatoare şi măiestria unui rafinat pian Bosendorfer în ediţie limitată, folosit în premieră în România. Inspirat de simbolismul bogat al primăverii în toate formele sale, spectacolul cu durata de o oră invită publicul într-o călătorie senzorială prin muzică, literatură şi artă vizuală.

Programul cuprinde câteva dintre lucrările preferate ale lui Klimt de Franz Schubert, inclusiv Teiul (Der Lindenbaum) şi Serenada (Standchen), interpretate de mezzosoprana Patricia Nolz.

Repertoriul pentru pian solo include lucrări de Leo Janáček, Claude Debussy, Franz Liszt etc. şi compozitorii contemporani Fazil Say şi Martin Romberg.

Experienţa este îmbogăţită şi de interludii poetice recitate de actriţa Laëtitia Eido, pe versuri de James Joyce, A. E. Housman, Robert Frost, Kahlil Gibran şi alţii, creând un dialog perfect între sunet, cuvinte şi viziune artistică.

Concertul, realizat cu sprijinul Bosendorfer, Yamaha Europe şi Forumul Cultural Austriac, va fi interpretat pe un pian Bosendorfer-Klimt.

* La Sala Palatului, de la ora 20:00, pentru a doua seară consecutiv va concerta Staatskapelle Dresden, dirijată de dirijată de Danielle Gatti.

Solist va fi pianistul Kirill Gerstein.

Programul cuprinde Uvertura de concert pe teme în caracter popular românesc op. 32 de George Enescu, Concertul pentru pian în la minor op. 54 de Robert Schumann şi Simfonia nr. 6 în fa major op. 68, Pastorala de Ludwig van Beethoven.

Cea de a XXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional „George Enescu” are loc, în Bucureşti şi în ţară, până pe 21 septembrie. În acest an, manifestarea are ca temă aniversările – „Celebrations” – în contextul în care se împlinesc 70 de ani de la moartea marelui compozitor.