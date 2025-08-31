Festivalul de la Veneţia 2025: Guillermo del Toro şi-a realizat un vis din copilărie abordând mitul Frankenstein

Cineastul Guillermo del Toro, un maestru al producţiilor fantastice şi al filmelor cu monştri, şi-a îndeplinit un vis din copilărie adaptând pentru marile ecrane unul dintre cele mai renumite mituri ale cinematografiei, Frankenstein, într-un lungmetraj omonim ce a fost proiectat sâmbătă în avanpremieră la Festivalul de la Veneţia, informează agenția AFP, citată de Agerpres.

Frankenstein „este o religie pentru mine încă din copilărie”, a dezvăluit regizorul mexican, care a vizionat adaptarea regizată de James Whale, lansată în 1931, când avea vârsta de şapte ani.

„Am fost crescut în religia catolică şi nu am înţeles niciodată prea bine ce sunt sfinţii. Dar când l-am văzut pe Boris Karloff (interpretul monstrului în filmul lui James Whale – n.red.) pe ecran, am înţeles cum arată un sfânt sau un mesia”, a continuat el, entuziasmat, în cadrul conferinţei de presă dedicate prezentării noului său lungmetraj.

Cineastul mexican, premiat cu Leul de Aur la Veneţia în 2017 pentru filmul „The Shape of Water”, a declarat că a trebuit să aştepte mult timp înainte de a avea suficiente resurse pentru a recrea universul gotic din romanul scriitoarei Mary Shelley, publicat în 1818.

„Acum că filmul este terminat, voi intra în depresie postpartum”, a glumit Guillermo del Toro.

În această adaptare cu buget mare, cu o durată de aproape 2 ore şi 30 de minute, el se apropie cât mai mult posibil de povestea originală.

Baronul Victor Frankenstein (interpretat de Oscar Isaac), un doctor pe cât de strălucit pe atât de egocentric, îşi propune să sfideze legile naturii creând viaţă din nimic. Sau, mai degrabă, din fragmente de corpuri colectate de la condamnaţi la moarte sau soldaţi căzuţi în luptă.

Doctorul reuşeşte să-şi aducă pe lume creatura, interpretată pe marele ecran de Jacob Elordi (cunoscut din serialul TV „Euphoria”), dar o respinge foarte repede din cauza urâţeniei şi a presupusei sale lipse de inteligenţă.

Apoi începe o lungă călătorie pentru monstru, plecat în căutarea afecţiunii şi umanităţii, dar vânat din cauza înfăţişării sale. Ura pe care o primeşte din partea oamenilor îl împinge în cele din urmă spre răzbunare şi violenţă.

Ca şi în carte, mai multe straturi narative se suprapun. Prima parte povesteşte istoria din perspectiva baronului Victor Frankenstein, iar a doua parte o plasează pe creatura sa în rolul naratorului.

Filmul „Frankenstein”, produs de Netflix, va beneficia de o lansare limitată în cinematografe în câteva ţări, înainte de a deveni disponibil pe platforma de streaming începând din data de 7 noiembrie. Acest lungmetraj este unul dintre cele trei filme Netflix înscrise în cursa pentru câştigarea Leului de Aur, alături de „Jay Kelly” al regizorului Noah Baumbach şi „A House of Dynamite”, regizat de Kathryn Bigelow.

Cea de-a 82-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia se desfăşoară în perioada 27 august – 6 septembrie.