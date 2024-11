Ferrari pregătește intens sezonul 2025 din Formula 1: Încă un sponsor important anunțat de echipa de la Maranello

Ferrari se pregătește intens pentru sezonul 2025, unul în care-și dorește să revină în fruntea Formulei 1. Pe lângă sosirea mult așteptată a lui Lewis Hamilton, constructorul italian a anunțat încă un partener important care a venit la echipă.

Într-un comunicat de presă, Scuderia a anunțat colaborarea cu Chivas Regal, producătorul scoțian de whisky fiind numit „partener oficial al echipei”. Vorbim despre un contract care se va întinde pe mai mulți ani.

Cu puțin timp în urmă, Ferrari anunțase colaborarea cu HP, un „partener premium” al echipei de Formula 1.

Lansat în 1909, Chivas vrea să folosească din plin parteneriatul cu Ferrari pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la pericolele condusului în stare de ebrietate, pentru a genera un impact pozitiv în rândul unui public pasionat de curse.

„Suntem încântați să anunțăm parteneriatul nostru cu Chivas Regal, cu care împărtășim valorile de a lupta pentru excelență, atenție la detalii și măiestrie – bazate pe ani de tradiție, în continuă evoluție” – Frederic Vasseur, directorul echipei de Formula 1 a celor de la Ferrari.

