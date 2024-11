Ferrari anunță un parteneriat major în Formula 1 înainte de sosirea lui Lewis Hamilton la echipă

Oficialii celor de la Ferrari au anunțat un parteneriat important pentru viitorul din Formula 1, constructorul italian urmând să aibă din 2025 drept „partener premium” pe IBM.

Contractul multianual va intra în vigoare din ianuarie 2025, iar el vizează „redefinirea transformării digitale pentru ceea ce este legat de experiența și implicarea fanilor atât pe pista de curse, cât și în afara ei”.

Intrarea în Marele Circ alături de Scuderie va coincide cu un moment important pentru Ferrari, trecea lui Lewis Hamilton începând din 2025 în tabăra constructorului italian.

„Suntem mândri să lansăm acest parteneriat cu IBM, una dintre cele mai prestigioase companii din lume care oferă expertiză în tehnologie și consultanță” – Lorenzo Giorgetti, unul dintre oficialii importanți ai Ferrari.

IBM a precizat că a ales să se asocieze cu Ferrari, printre altele, pentru a îmbunătăți experiența fanilor de pe marginea curselor din Formula 1.

În sezonul viitor, Ferrari se va baza pe piloții Charles Leclerc și Lewis Hamilton.

Two iconic brands. One shared vision for the future of F1 racing. Announcing a multi-year agreement with @IBM, starting from January 1 2025.

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 7, 2024