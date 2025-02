Ferrari a anunțat numele celui de-al doilea pilot de rezervă pentru sezonul 2025 al Formulei 1

Rămas fără un loc de pilot titular după despărțirea de Sauber, Guanyu Zhou (25 de ani) va ocupa rolul de al doilea pilot de rezervă al Scuderiei Ferrari pentru sezonul 2025 al Formulei 1.

Conform BBC, pilotul chinez va fi pilot de rezervă alături de Antonio Giovinazzi pentru stagiunea care va debuta pe 16 martie.

Fostul său coechipier de la Sauber, Valtteri Bottas, va fi și el tot pilot de rezervă în 2025, doar că finlandezul pentru Mercedes.

În cele trei sezoane în care a condus un monopost de Formula 1, Zhou a adunat 16 puncte pe durata celor 68 de Mari Premii la care a luat startul.

Welcoming Zhou Guanyu back to the Ferrari family as he joins Antonio Giovinazzi as our official reserve driver! Zhou spent four years with the Scuderia Ferrari Driver Academy from 2015 to 2018, and will split reserve driver duties with Antonio for the 2025 season pic.twitter.com/54OLL5uJm7

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 5, 2025