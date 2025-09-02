Fermierii greci au încasat peste 22 de milioane de euro din fraudarea ajutoarelor UE. Ancheta, pornită de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi

Fermierii greci au deturnat subvenţii agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro între 2019 şi 2024 falsificând proprietatea asupra terenurilor, a declarat marţi un ministru, în urma unei anchete a poliţiei care a zguduit guvernul de la Atena, transmite News.ro. Ancheta a fost pornită de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi și a dus deja la mai multe demisii ale unor miniștri și șefi de instituții.

Poliţia greacă a descins în iulie la sediul OPEKEPE din Atena, agenţia guvernamentală însărcinată cu supravegherea şi plata subvenţiilor UE, confiscând sute de mii de documente fiscale ale fermierilor.

Până în prezent, poliţia a descoperit că sute de fermieri greci au deturnat subvenţii UE în valoare de cel puţin 22,67 milioane de euro, după ce a examinat peste 6.000 din cele peste 800.000 de cereri, a declarat marţi ministrul pentru protecţia cetăţenilor, Michalis Chrysochoidis, într-o declaraţie televizată.

„Nu putem şi nu trebuie să tolerăm ca oamenii să râvnească la banii publici preţioşi, fie că sunt de stat sau europeni”, a spus Chrysochoidis. „Este datoria noastră să activăm toate mecanismele disponibile, să prevenim şi, ori de câte ori este necesar, să investigăm, să identificăm şi să pedepsim infractorii”, a punctat ministrul elen.

În martie, procurorii europeni au declarat că au acuzat zeci de crescători de animale greci care au primit ajutor financiar din partea UE pentru că au făcut declaraţii false privind proprietatea sau închirierea de păşuni.

În iunie, UE a impus Greciei o amendă de 392 de milioane de euro pentru gestionarea defectuoasă a subvenţiilor agricole între 2016 şi 2023 de către OPEKEPE, care gestionează peste 2 miliarde de euro reprezentând ajutoarele agricole anuale ale UE.

Unii înalţi funcţionari ai OPEKEPE, care au fost anchetaţi de procurorii UE pentru presupusa lor implicare în fraudă, au negat acuzaţiile.

Guvernul a declarat că va transfera în curând responsabilităţile OPEKEPE către autoritatea fiscală a Greciei, pentru a îmbunătăţi transparenţa.

Procurorii UE, conduşi de Laura Codruţa Kovesi, au trimis cazul către parlamentul grec, singurul organism care poate ancheta politicienii. Parlamentul va înfiinţa o comisie care să examineze modul în care OPEKEPE a gestionat subvenţiile UE.

Guvernul conservator al lui Kyriakos Mitsotakis, care a câştigat un al doilea mandat în 2023, scade serios în sondaje în urma scandalului care a dus la demisia a patru miniştri, deşi aceştia au negat că ar fi comis vreo ilegalitate.