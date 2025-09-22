„Fedal Tour”: Dorinţa lui Roger Federer de a lansa un turneu demonstrativ cu Rafael Nadal

La trei ani după ce s-a retras, Roger Federer şi-a exprimat dorinţa de a lansa un turneu demonstrativ alături de rivalul şi prietenul său de lungă durată, Rafael Nadal, transmite News.ro.

Prezent weekendul trecut la San Francisco cu ocazia Laver Cup, competiţie pe care a iniţiat-o şi în cadrul căreia şi-a luat rămas bun acum trei ani, Roger Federer a vorbit despre dorinţa sa de a împărţi din nou terenul cu Rafael Nadal. Într-un interviu acordat canalului CNBC, elveţianul şi-a exprimat dorinţa de a lansa un turneu demonstrativ, numit „Fedal Tour”.

„Am jucat mult în ultima vreme, încerc să rămân în formă. Şi ştiu că Rafa este deschis la ideea de a juca puţin tenis. Poate că am putea organiza un turneu”, a declarat deţinătorul a 20 de titluri de Grand Slam, care a petrecut nu mai puţin de patru ore jucând pe terenurile Laver Cup din San Francisco. „Poate că am putea crea un turneu, l-am putea numi Fedal Tour. Ar fi mişto.”

Un subiect pe care l-a aprofundat în podcastul lui Andy Roddick: „De ceva vreme discutăm despre posibilitatea de a juca un meci demonstrativ. Dar l-am văzut vara aceasta (pe Nadal) şi când l-am întrebat când a jucat tenis ultima oară, mi-a răspuns că în noiembrie, aşa că nu este pregătit. Trebuie să avem totuşi un anumit nivel, dar ar fi bine să jucăm împreună pe teren, nu doar cu Rafa, ci şi în faţa publicului şi a oricui altcuiva, pentru că cred că este bine să împărtăşim dragostea pentru tenis, să inspirăm tânăra generaţie”, a povestit el.