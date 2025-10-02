FCSB – Young Boys în Europa League: Cine transmite la tv meciul de pe Arena Națională
FCSB joacă primul meci pe propriul teren din faza grupei principale a Europa League, adversara campioanei României fiind Young Boys Berna. Meciul va avea loc pe Arena Națională din București.
- FCSB – Young Boys, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București, LiveText pe G4Media.ro și în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1.
De știut înainte de FCSB vs Young Boys Berna
- FCSB are două victorii, două remize și o înfrângere în ultimele cinci partide oficiale. De cealaltă parte, Young Boys are trei victorii și două înfrângeri.
- În primul meci din actuala faza principală a Europa League, FCSB s-a impus în deplasare cu 1-0 pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles.
- Young Boys Berna a debutat cu o înfrângere clară acasă contra grecilor de la Panathinaikos, scor 1-4.
- Duelul de pe Arena Națională va fi arbitrat de suedezul Mohammed Al-Hakim. Acesta va fi ajutat de asistenții Mehmet Culum și Fredrik Klyver, ambii din Suedia. Al patrulea oficial va fi Joakim Ostling (tot suedez), iar în camera VAR se va găsi Pawel Malec (Polonia).
- Lotul celor de la Young Boys este evaluat de Transfermarkt la €73.80 milioane.
- Elvețienii sunt pe locul doi în campionatul intern și joacă pe „Wankdorf Arena”, cu o capacitate de 31.500 de locuri. Media de vârstă a jucătorilor este de 25,6 ani.
- Fotbalistul cu cea mai mare cotă de piață de la Young Boys este Alvyn Sanches: €14 milioane.
- FCSB are un lot de jucători evaluat de Transfermarkt la €48.43 milioane.
- Bucureștenii ocupă momentan locul 11 în ierarhia din Superliga României la fotbal. FCSB joacă meciurile de acasă pe „Arena Națională” din București: capacitate de 55.634 locuri. Media de vârstă a jucătorilor este de 27,4 ani.
- Fotbalistul cu cea mai mare cotă de piață de la FCSB este Darius Olaru: €7.5 milioane.
- În clasamentul provizoriu din Europa League, FSCB se găsește pe locul 12, în timp ce Young Boys este ultima, locul 36.
