G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

U Craiova debutează în grupa de Conference League: Cine transmite la tv…

Mirel Rădoi este un fost selecționer al României, iar în prezent antrenorul liderului Universitatea Craiova.
Mirel Rădoi / Sursa foto: captură YouTube

U Craiova debutează în grupa de Conference League: Cine transmite la tv meciul cu polonezii de la Rakow

Sportz2 Oct • 218 vizualizări 0 comentarii

Universitatea Craiova a obținut calificarea în faza grupei principale din Conference League, iar pentru liderul din Superliga a venit momentul debutului. Oltenii vor da joi, în deplasare, peste polonezii de la Rakow Czestochowa.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

FCSB – Young Boys în Europa League: Cine transmite la tv meciul de pe Arena Națională

  • Rakow – U Craiova avea loc joi, 2 octombrie, de la ora 22:00, pe „Zaglebiowski Park Sportowy” din Sosnowiec. Duelul va fi în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1.

Lider în clasamentul din România, Craiova a ajuns în faza grupei principale din Conference League după o dublă spectaculoasă cu Istanbul Bașakșehir în play-off: 5-2 la general în favoarea oltenilor.

De cealaltă parte, Rakow, grupare la care este legitimat și românul Bogdan Racovițan, s-a impus în play-off cu 3-1 în fața echipei Arda din Bulgaria.

În ultimele cinci partide, Rakow are două victorii, două remize și o înfrângere.

De cealaltă parte, U Craiova a bifat două victorii, două remize și tot o înfrângere.

„Craiova este o echipă foarte bună, am analizat-o. Dacă a ajuns până aici, e clar că au calitate. Contează cum jucăm noi, ăsta este focusul nostru.

Obiectivul nostru este să trecem de grupă. Încep cu Craiova acasă, e un prilej bun, sperăm să facem o figură bună” – Bogdan Racovițan, citat de Sport.ro.

„Așa cum ziceam, trebuie să ne exprimăm bine și pe scena internațională. Eu sper să fie doar o formă trecătoare, pentru că a fost o perioadă în care am pierdut puncte prețioase. Puteam să avem mai multe puncte și să mergem la meciul cu FCSB cu avantaj mai mare.

Nu știu dacă suntem peste Rakow, dar meciurile cu ei și cu Noah trebuie să le câștigăm. Avem niște adversari cu ștaif după aceea, care parcă sunt mai buni. Ne-am bucurat atât de mult că am intrat în grupe și ne-am calificat.

Noi ne-am dori să ieșim din grupă, dar e foarte importantă și starea jucătorilor, tonusul.

Ce arăți în campionat nu poate să fie la 180 de grade față de ceea ce punem în aplicare în Europa. E un moment nu prea bun acum” – Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, la DigiSport.

Obiectivul trasat lui Mirel Rădoi (44 de ani) în Europa este depășirea fazei principale din Conference League.

Programul Universității Craiova în grupa principală din Conference League

  • Rakow – Universitatea Craiova / 2 octombrie, ora 22:00
  • Universitatea Craiova – Noah / 23 octombrie, ora 22:00
  • Rapid Viena – Universitatea Craiova / 6 noiembrie, ora 22:00
  • Universitatea Craiova – Mainz / 27 noiembrie, ora 19:45
  • Universitatea Craiova – Sparta Praga / 11 decembrie, ora 19:45
  • AEK Atena – Universitatea Craiova / 18 decembrie, ora 22:00.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.