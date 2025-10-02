U Craiova debutează în grupa de Conference League: Cine transmite la tv meciul cu polonezii de la Rakow

Universitatea Craiova a obținut calificarea în faza grupei principale din Conference League, iar pentru liderul din Superliga a venit momentul debutului. Oltenii vor da joi, în deplasare, peste polonezii de la Rakow Czestochowa.

Rakow – U Craiova avea loc joi, 2 octombrie, de la ora 22:00, pe „Zaglebiowski Park Sportowy” din Sosnowiec. Duelul va fi în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1.

Lider în clasamentul din România, Craiova a ajuns în faza grupei principale din Conference League după o dublă spectaculoasă cu Istanbul Bașakșehir în play-off: 5-2 la general în favoarea oltenilor.

De cealaltă parte, Rakow, grupare la care este legitimat și românul Bogdan Racovițan, s-a impus în play-off cu 3-1 în fața echipei Arda din Bulgaria.

În ultimele cinci partide, Rakow are două victorii, două remize și o înfrângere.

De cealaltă parte, U Craiova a bifat două victorii, două remize și tot o înfrângere.

„Craiova este o echipă foarte bună, am analizat-o. Dacă a ajuns până aici, e clar că au calitate. Contează cum jucăm noi, ăsta este focusul nostru.

Obiectivul nostru este să trecem de grupă. Încep cu Craiova acasă, e un prilej bun, sperăm să facem o figură bună” – Bogdan Racovițan, citat de Sport.ro.

„Așa cum ziceam, trebuie să ne exprimăm bine și pe scena internațională. Eu sper să fie doar o formă trecătoare, pentru că a fost o perioadă în care am pierdut puncte prețioase. Puteam să avem mai multe puncte și să mergem la meciul cu FCSB cu avantaj mai mare.

Nu știu dacă suntem peste Rakow, dar meciurile cu ei și cu Noah trebuie să le câștigăm. Avem niște adversari cu ștaif după aceea, care parcă sunt mai buni. Ne-am bucurat atât de mult că am intrat în grupe și ne-am calificat.

Noi ne-am dori să ieșim din grupă, dar e foarte importantă și starea jucătorilor, tonusul.

Ce arăți în campionat nu poate să fie la 180 de grade față de ceea ce punem în aplicare în Europa. E un moment nu prea bun acum” – Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, la DigiSport.

Obiectivul trasat lui Mirel Rădoi (44 de ani) în Europa este depășirea fazei principale din Conference League.

